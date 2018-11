La Confédération africaine de football (CAF) retire l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun

La Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé vendredi de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, pénalisé par des retards dans l'avancée des travaux de préparation, a annoncé son président à Accra au Ghana. La compétition est prévue du 15 juin au 13 juillet.

"Aujourd'hui nous avons pris la décision de retirer la CAN 2019 au Cameroun", a lancé Ahmad Ahmad lors d'une conférence de presse, après plus de dix heures de réunion à huis clos. Il a ajouté qu'un "cabinet" allait être mis en place pour lancer un appel d'offres et "déterminer un nouveau pays organisateur d'ici la fin de l'année".

