Nouveau président de la fédération italienne, Gabriele Gravina s'attaque à un défi colossal

Près d'un an après le désastre d'Italie-Suède et l'élimination en barrage d'accession au Mondial, et plus de huit mois après avoir été mise sous tutelle par le Comité Olympique, la fédération italienne de football a enfin retrouvé lundi un président, Gabriele Gravina, qui fait face à un immense chantier. "Il faut savoir rêver, faire des projets et y croire. Le football ne peut plus attendre", a déclaré cet homme de 65 ans, qui était jusque-là président de la Lega Pro, l'instance qui organise le championnat de troisième division.

Si le football italien ne peut plus attendre, c'est parce que ses dirigeants lui ont fait perdre beaucoup de temps. L'absence de la Nazionale à la Coupe du monde avait en effet plongé le football de la péninsule en pleine crise de gouvernance. Mais la démission du président de la fédération Carlo Tavecchio peu après le barrage du mois de novembre n'avait rien réglé.

En janvier, malgré quatre tours de scrutin, la FIGC n'avait en effet pas réussi à élire un président alors que trois candidats, dont M. Gravina, s'étaient présentés, et elle avait été placée sous la tutelle du Comité Olympique.

Lundi, M. Gravina était le seul candidat en lice lors d'un nouveau scrutin organisé à Rome et il a obtenu 97,20% des voix au premier tour. Porté par les résultats de la Juventus Turin, le football italien de clubs se porte mieux et la récente victoire de la Nazionale face à la Pologne a montré que le travail du sélectionneur Roberto Mancini commençait à porter quelques fruits.

"Défi de la modernité"

Mais en dehors des terrains, la situation reste chaotique, comme l'a montré un été passé à repousser à plusieurs reprises le début des championnats de Serie B et de Serie C, entre faillites de clubs et recours continuels devant les justices sportive et civile. Depuis novembre, dirigeants de clubs, anciens joueurs et responsables politiques ont multiplié les prises de parole pour indiquer la marche à suivre, sans que celle-ci apparaisse clairement.

La seule idée à avoir fait son chemin est la création d'équipes B à l'image de ce qui se fait en France ou en Espagne, mais seule la Juventus a franchi le pas. Alors que son premier mandat ne sera que de deux ans, Gravina a de nombreuses pistes à creuser. Il a déjà proposé une réforme des championnats avec un passage de 22 à 20 équipes pour la Serie B et un statut semi-professionnel pour la Serie C (3e division), dont les 60 équipes sont actuellement entièrement professionnelles.

La révision de la formation des jeunes, le développement du football à l'école et la réforme de la justice sportive sont d'autres urgences, alors que pour le très haut niveau, l'objectif d'une candidature à l'organisation de l'Euro 2028 est dans l'air.

Il y a deux semaines, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, avait toutefois rappelé que sans nouveaux stades, le football italien risquait de "perdre le défi de la modernité".

"Vous êtes en train de manquer le changement décisif, vous avez besoin de stades modernes. Un nouveau stade n'est pas une dépense, mais un investissement qui rapporte", avait-il ajouté alors que les enceintes de qualité se comptent en Italie sur les doigts d'une main.

Présent lundi à Rome, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a de son côté rappelé aux dirigeants italiens leurs responsabilités. "Vous êtes ici pour changer des choses. La mise sous tutelle était une défaite, mais désormais vous êtes là et c'est à vous de changer les choses. Le football doit résoudre ses propres problèmes, de l'intérieur", a-t-il dit.