La justice espagnole rappelle Lucas Hernandez. Le tribunal de Madrid a ordonné mercredi l'incarcération du champion du monde pour ne pas avoir respecté une mesure d'éloignement imposée après une rixe avec sa compagne en 2017. Les époux Hernandez avait été condamnés à 31 jours de travaux d'intérêt généraux et à six mois d'éloignement mutuel pour violences domestiques. Cette ordonnance restrictive n'avait pas été respectée par le couple. Celui qui défendait alors les couleurs de l'Atlético avait alors été condamné à un an de prison ferme.

Lucas Hernandez devra se présenter le 19 octobre devant un tribunal de Madrid afin que l'ordonnance d'incarcération lui soit notifiée et qu'il choisisse le centre pénitentiaire où il devrait s'acquitter de sa condamnation à un an de prison. Le joueur a fait appel de l'exécution de sa peine, a précisé le tribunal. Si aucun report ne peut être demandé, le latéral gauche des Bleus pourrait, selon AS, ne pas entrer en prison ou y rester seulements quelques jours afin que son appel soit examiné.

Lucas Hernandez (France) face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

