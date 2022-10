C'est une renaissance qui ne passe pas inaperçue. Antoine Griezmann est de retour ! Et personne ne peut l'ignorer. Ce dimanche, "Grizou" a planté deux buts pour guider l'Atlético Madrid dans le choc face au Betis (1-2). Son premier doublé avec l'Atlético depuis 2018. Mais surtout, c'est la cinquième fois qu'il est décisif sur les cinq dernières rencontres de Liga (3 buts, 2 passes). Qu'il semble loin le temps où il devait ronger son frein sur le banc en début de saison.

Ad

Le tournant est assez évident à identifier. Il ne faut même pas creuser longtemps : la signature de son transfert définitif chez les Colchoneros le 10 octobre a tout changé. La fin de cette saga l'a libéré. Limité à une petite demi-heure par match depuis le début de la saison, le champion du monde a vu ses chaînes se briser. Et depuis, il s'est retrouvé. "Je suis très heureux pour Griezmann. Il a fait un gros travail pour rester à l'Atlético Madrid, parce qu'il veut être à l'Atlético Madrid. Quand quelqu'un est là où il veut être, c'est unique", a salué Diego Simeone, son entraîneur.

La Liga Encore une polémique : Baena expulsé après avoir rendu hommage au vice-président de Villarreal IL Y A 16 MINUTES

Un leader sur le terrain, qui trouve sa place

Autorisé à jouer plus de 30 minutes par match, Griezmann enchaîne désormais les titularisations. Il retrouve du rythme. Le plaisir de jouer. Et son efficacité. Mais surtout, son histoire ratée avec le Barça est bien derrière lui et ça se ressent. Simeone ne cache pas son bonheur devant cette évolution. Car il peut à nouveau compter sur "son" Griezmann, celui qui a longtemps été au cœur de son projet. "On dirait que l'on est en train de retrouver le Griezmann qui était parti. Celui d'avant, celui de six mois avant son départ. On revoit le Griezmann que l'on avait eu. Un leader sur le terrain, qui trouve sa place, qui comprend ses coéquipiers et que ses coéquipiers comprennent. Cela lui procure de bonnes sensations", résume l'Argentin.

Une statistique pour s'en persuader une dernière fois ? Auteur de cinq buts en Liga en 10 rencontres, Antoine Griezmann affiche déjà un meilleur bilan que la saison passée en championnat (ndlr : 3 réalisations en 29 rencontres). Et vu son état de forme et son désir de se faire "pardonner" sur le terrain auprès des fans de l'Atlético, ce n'est surement pas fini. A 31 ans, il démontre qu'il est sur le bon chemin pour retrouver son meilleur niveau dans cette formation qui lui correspond. Et à quelques semaines de la Coupe du monde, c'est évidemment une excellente nouvelle pour Didier Deschamps et les Bleus.

Indispensable aux yeux du sélectionneur tricolore, Antoine Griezmann retrouve sa forme au meilleur moment pour les Bleus. En fin d'année, les champions du monde vont en effet avoir cruellement besoin de leur maître à jouer. Celui qui faisait la pluie et le beau temps en EDF par son apport si précieux dans l'animation offensive, son volume de jeu et son activité unique pour un tel joueur aux phases défensives. La version que Diego Simeone est justement en train de retrouver.

La Liga Hermétique, la Lazio fait tomber l'Atalanta IL Y A 17 MINUTES