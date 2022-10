Griezmann est définitivement libéré et l'Atlético en profite pleinement. Dans un choc de haut de tableau longtemps fermé, le Français a porté les Colchoneros vers la victoire sur la pelouse du Betis Séville, dimanche, lors de la 11e journée de Liga (1-2). Il a ouvert le score avec réussite sur un corner direct (54e), puis l'a doublé d'un petit tir du droit (70e). Si les Beticos ont réagi grâce à l'entrée mordante de Nabil Fekir, qui a réduit le score sur coup franc (84e), ce sont les Madrilènes qui ont signé un succès important face à un concurrent direct. Les voilà sur le podium de la Liga.

Dans l'ambiance ensoleillée du stade Benito-Villamarin, les Beticos ont d'abord pris le jeu à leur compte en affichant une intéressante circulation de balle notamment grâce à l'influent William Carvalho. Ils ont fait reculer les visiteurs dans le premier quart d'heure mais subi un coup d'arrêt avec la sortie sur blessure de leur défenseur central Luiz Felipe, touché à la cuisse droite (20e). La rencontre a également connu un court moment de flottement avec le malaise d'un spectateur dans les tribunes (25e).

Griezmann heureux

Les débats ont vite repris mais le Betis a perdu le fil et s'est exposé à la faculté de percussion de Colchoneros bien en place et combatifs à l'image de Geoffrey Kondogbia, solide dans l'entrejeu. Griezmann, lui, est longtemps resté peu menaçant jusqu'à cette tentative de lob manquée après une sortie hasardeuse du gardien adverse Rui Silva (45e+4). Ce fut tout ou presque pour une première période fermée durant laquelle l'Atlético n'a pas réussi à cadrer le moindre tir sur ses 3 maigres tentatives.

Plus volontaire, le Betis a bien cru ouvrir le score dès la reprise sur un contre axial lancé par son avant-centre Borja Iglesias et conclu par Luiz Henrique mais le but a finalement été refusé pour un hors-jeu du premier (48e). Les Madrilènes ont bien pris en compte cet avertissement et se sont enfin secoués. Ils obtenu un corner sur lequel Griezmann a frappé de manière rentrante et le ballon, dévié maladroitement de la hanche sur sa ligne par German Pezzella, a fini au fond des filets pour un but finalement accordé au Français (0-1, 55e).

Fekir entre et marque, Moreno frustré par le poteau

Les joueurs du Betis ont clairement accusé le coup et Griezmann, lancé par Matheus Cunha sur la droite de la surface adverse, a pu aller signer un doublé avec l'aide, cette fois, de Rui Silva qui a laissé passer le ballon entre ses jambes (0-2, 71e). Encore décisif, l'ancien Barcelonais retrouve toutes ses qualités et son inspiration depuis que l'Atlético l'a officiellement racheté. Il affiche désormais 5 buts en Liga cette saison. Ce duel pour le podium n'était cependant pas fini car Manuel Pellegrini a lancé Fekir pour le dernier quart d'heure.

L'ancien Lyonnais qui revenait de blessure s'est tout de suite montré impliqué et mordant. Il a surtout réduit le score sur un coup franc axial à 20 mètres qui a surpris Jan Oblak pour débloquer son compteur et relancer totalement le suspense (1-2, 84e). Dans une fin de rencontre haletante, son coéquipier Alex Moreno a même trouvé la transversale du portier madrilène (90e+1) tandis que l'Atlético a répondu par l'intermédiaire de l'entrant João Félix qui a buté sur Rui Silva (90e+2). Après 5 victoires, le Betis connait son premier revers à domicile pendant que l'Atlético confirme ses belles dispositions à l'extérieur avec un 5e succès en 6 déplacements.

