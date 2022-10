Même le Real Madrid commence à donner des signes de fatigue. Tenus en échec au Bernabéu dimanche par Gérone (1-1), les Merengues doivent composer avec une ribambelle de forfaits et un calendrier toujours plus infernal. Ajoutez à cela un penalty accordé pour une main peu évidente aux Catalans, et vous avez un Carlo Ancelotti sorti de son flegme habituel.

Le penalty, il (l'arbitre) l'a inventé

Le ponte de la Maison Blanche a d’abord réagi à chaud après un mauvais résultat qui permet au FC Barcelone de recoller à un petit point. "Le penalty, il (l’arbitre, NDLR) l’a inventé, il n’y a rien à rajouter," fulminait Carletto au micro de Movistar. Un fait de jeu qui a permis aux Blanquivermells de répondre à l’ouverture du score de Vinicius Junior (70e). Une action presque anodine en somme. Le ballon a atterri sur le torse de Marco Asensio avant d’effleurer le bras gauche de l’Espagnol. Il a fallu l’intervention du VAR pour achever de convaincre l’homme en noir de siffler penalty, transformé par Cristhian Stuani (80e).

Pour Ancelotti, la décision est plus que contestable : "C'est assez clair : il n'y a pas penalty parce que le joueur ne touche pas le ballon avec la main, il la touche d'abord avec la poitrine, argue-t-il en conférence de presse. C'est vrai qu'il a une position peu naturelle, qu'il essaie d'agrandir la surface de son corps, mais il ne touche pas le ballon de la main d'abord. Donc on ne peut pas siffler main là-dessus."

Il y a trop de matches, les joueurs n'ont pas le temps de récupérer

Même en infériorité numérique, les Madrilènes ont poussé jusqu’au bout pour l’emporter, quitte à risquer de se faire punir en contre. Toni Kroos en a payé le prix fort, lui qui a été expulsé pour la première fois de sa carrière (90e+1). Les hommes en blanc ont toutefois eu du mal à emballer la rencontre. En l’absence de Karim Benzema, ménagé, la ligne d’attaque du Real a manqué d’automatismes et a eu du mal à se trouver.

Rien qui n’inquiète outre mesure le héraut de la Casa Blanca : "Tous les matches sont compliqués, philosophe Ancelotti. Éprouver des difficultés, c'est assez normal. En ce moment, on ne joue pas à un excellent niveau, mais c'est parce qu'il y a trop de matches, les joueurs n'ont pas le temps de récupérer physiquement et mentalement, il y a des blessés, Benzema, Tchouaméni... Mais il n'y a pas que nous : en ce moment, je ne connais pas une équipe qui pratique un football spectaculaire. Tout le monde souffre."

Ce qui sonne presque comme un appel à l’aide ne changera pas le jeu d’équilibriste auquel doit se prêter le Transalpin. Jongler entre les blessures et les absences pour repos en vue du Mondial, le "Mister" sait le faire. "Les joueurs qui n'ont pas joué, c'est seulement parce qu'on a écouté leurs sensations, rassure-t-il. Objectivement, médicalement, ils n'avaient rien. Mais on prend toujours en compte leurs sensations. Et on ne veut pas risquer une blessure inutile à ce moment-là de la saison". Car Ancelotti le sait mieux que tout le monde, la saison du Real débutera réellement en 2023.

