Le Barça en avait bien besoin. Net vainqueur de Villarreal (3-0) grâce à un doublé de Robert Lewandowski (1-0, 31e et 2-0, 35e) et un but d’Ansu Fati (3-0, 38e), les Catalans avaient fait la différence avant la pause. Trop timorée, l’équipe d’Unai Emery n’a jamais représenté un danger pour la défense des Blaugranas. Ces derniers signent une victoire importante pour ne pas se laisser distancer par le Real Madrid alors qu’ils vont jouer leur survie en Ligue des champions mercredi prochain face au Bayern Munich.

On n’a pas vu un grand Barcelone mais les Catalans ont assuré l’essentiel et n’ont toujours pas encaissé le moindre but à domicile en Liga cette saison. Ce succès, les joueurs de Xavi le doivent en grande partie à Lewandowski toujours aussi clinique lorsqu’il s’agit de conclure et qui en est désormais à onze réalisations en championnat. Le Polonais a donc inscrit 45,8% des buts du Barça cette saison sur la scène nationale. Alors que son équipe ronronnait depuis trente minutes, il a surgi pour décanter la situation.

Villarreal puis Bilbao, une montée en puissance avant Munich ?

Ansu Fati avait manqué le cadre par deux fois (2e, 19e), Lewandowski a magnifié une action initiée par Pedri et relayée par Jordi Alba d’une frappe en pivot consécutive à une roulette qui a mis dans le vent les trois défenseurs qui se trouvaient dans son périmètre (1-0, 31e). Le début de sept minutes de folie pour les Catalans. Les deux derniers vainqueurs du Trophée Kopa, Pedri et Gavi, se sont trouvés au début de l’action débouchant sur la frappe enroulée de Lewandowski hors de portée de Geronimo Rulli (2-0, 35e).

Le sous-marin jaune a définitivement coulé sur un troisième but signé Fati qui a conclu de près suite à un une-deux involontaire avec le poteau (3-0, 38e). Le score acquis, Barcelone s’est contenté de gérer au retour des vestiaires rendant cette deuxième période terne où le plat du pied gauche non cadré de Raphinha (79e) a été la seule occasion franche barcelonaise. Pendant ce temps-là, Xavi faisait tourner en prévision des échéances à venir. L’Athletic Bilbao se présentera dimanche au Camp Nou avant le match probablement le plus important de ce début de saison pour les Catalans contre le Bayern mercredi prochain.

