Le Barça avait déjà probablement un peu la tête à son match de mercredi face à l’Inter en Ligue des champions. Il n’a donc pas livré un grand match, loin de là, face au Celta de Vigo, lors de la 8e journée de Liga. Mais cela n’a pas empêché les Catalans de signer un succès heureux après avoir été bousculé durant toute la deuxième période (1-0). Cela leur permet de se replacer en tête du championnat avec 22 points, juste devant le Real Madrid, grâce à une meilleure différence de buts (+19 contre +12).

Décimés par les absences, notamment en défense (Bellerin, Koundé, Christensen et Araujo) et sans Dembélé au coup d’envoi, les hommes de Xavi ont plutôt bien débuté. Face à un bloc adverse résolument très bas et compact, ils sont parvenus à trouver quelques espaces. Et sur l’un d’entre eux, Pedri a profité d’une interception manquée d’Unai Nunez, sur un centre de Gavi, pour marquer de près dans les six mètres (1-0, 17e). Un véritable cadeau intervenu après deux beaux arrêts de Marchesin face à Raphinha (11e) et Ferran Torres (13e).

Des Barcelonais très fébriles en deuxième période

Ce début de match réussi a été la seule période où les Barcelonais ont paru à leur réel niveau. Car après cette ouverture du score, les Catalans se sont installés dans un faux rythme, faisant preuve d’un peu de suffisance face à un adversaire impuissant qui n’a tenté aucun tir jusqu’au repos. Mais la physionomie de la rencontre a ensuite considérablement évolué. Les joueurs du Celta de Vigo ont pris le jeu à leur compte et se sont montrés très dangereux.

Ils ont eu plusieurs balles d’égalisation. Par l’intermédiaire d’Oscar, pas assez clinique à deux reprises (47e et 56e). En fin de match, la défense catalane s’est montrée très fébrile et désorganisée. Ce qui aurait pu lui coûter très cher. Sans une parade du pied décisive de Ter Stegen devant Aspas (84e). Finalement, le Barça a signé un septième clean sheet en huit matchs de championnat. Mais il devra montrer un toute autre visage, dans trois jours face l’Inter, pour garder de réels espoirs de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

