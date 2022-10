Tout n'a pas été parfait cette semaine. Le 0-0 contre Bruges mercredi qui place l'Atlético Madrid au bord de l'élimination en Ligue des champions vient gâcher un peu le tableau. Mais pour Antoine Griezmann, ça ressemble quand même à une semaine libératrice. Lundi, l'international français a enfin scellé son futur à l'Atlético jusqu'en 2026. Et samedi, il a permis à son club de s'imposer sur la pelouse de l'Athletic Club (0-1) en marquant le seul but de la rencontre. Sa première réalisation depuis plus d'un mois. "J'avais envie de but, très envie d'aider l'équipe en marquant", a-t-il reconnu au micro de Movistar+.

Ad

S'il vit ça comme un soulagement, c'est que le match de mercredi était encore dans son esprit. Mais pas seulement. "J'ai raté un penalty à Bruges, puis j'ai (eu) énormément d'occasions au match retour mercredi", rumine-t-il encore. Mais en attendant, il a donc réussi à retrouver le sourire ce weekend. Sur une belle passe en retrait d'Alvaro Morata, il a fait à nouveau trembler les filets pour inscrire son 100e but en Liga sous les couleurs des Rojiblancos. Comme un symbole, quelques jours après le dénouement de cet imbroglio contractuel avec le Barça.

La Liga Griezmann fait le bonheur de l'Atlético IL Y A 2 HEURES

Quand tu finis par y arriver, c'est la meilleure sensation

Soulagé, Grizou ne s'en cache d'ailleurs plus : il était frustré depuis le début de la saison de devoir attendre la 60e minute pour entrer sur la pelouse. "Le fait de ne pas pouvoir être titulaire en début de saison, ça m'avait créé une frustration, avoue-t-il. Mais j'ai essayé d'aider l'équipe au mieux, que ce soit en tant que remplaçant ou en tant que titulaire. Demain, je serai heureux, parce que mes enfants vont me demander si j'ai marqué un but, et je pourrai leur dire que oui".

Heureux donc, Antoine Griezmann. Enfin. Après des semaines d'agacement, le champion du monde est libéré. Et ce but dans un match où l'Atlético a souffert mais a su se montrer clinique en marquant sur son le seul tir cadré - comme au bon vieux temps - est la cerise sur le gâteau… "Toute l'équipe a fait un incroyable travail. Courir ensemble, attaquer, c'est ce que l'on est, apprécie encore l'ancien Catalan. Contre Bruges (mercredi en C1, NDLR), on n'a pas trouvé la faille, mais ce samedi, dans ce stade incroyable avec cette très belle ambiance, c'est passé. On a souffert, mais quand tu finis par y arriver, c'est la meilleure sensation." Et Griezmann sait bien de quoi il parle.

Ligue des champions L'Atlético au ralenti, Bruges déjà en 8es 12/10/2022 À 18:44