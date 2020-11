Laurent Blanc n'a pas fait une croix sur sa carrière d'entraîneur. L'ancien technicien du PSG (55 ans) l'a martelé lundi dans les colonnes de L'Equipe au lendemain d'une interview accordée au magazine Téléfoot où il a fait part de ses doutes sur son avenir. "Je suis réaliste, honnête avec moi-même et avec les autres. Mais je n'ai pas fait de croix sur le terrain. Je n'arrête rien du tout, a-t-il précisé. Que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais de croix définitive sur rien. Après, je ne suis pas un doux rêveur non plus. J'ai passé l'âge, je vois les choses, comment ça bouge et comment évolue aussi le monde du football."

Football Blanc, fataliste sur son avenir : "Plus le temps passe, moins j’y crois" IL Y A UN JOUR

Depuis quatre ans et demi, le champion de France 2009 avec les Girondins de Bordeaux n'a plus entraîné de club professionnel. Pourtant, "le Président" a été proche d'être choisi par Jean-Michel Aulas pour succéder à Sylvinho sur le banc de Lyon à l'automne 2019. Par ailleurs, son nom a souvent été cité du côté de Valence, Manchester United, du FC Barcelone ou de la Fiorentina ces derniers mois. Sans succès à chaque fois. Mais Laurent Blanc ne l'a pas caché dimanche : "Le métier d'entraîneur est de plus en plus difficile."

"On valorise les joueurs, non plus pour ce qu'ils font sur le terrain mais ce qu'ils génèrent comme valeur financière. On les achète 10 (millions d'euros) pour les revendre 30 ou 40, a-t-il déploré. On demande plus souvent à un entraîneur de faire prendre de la valeur aux joueurs alors que nous sommes des personnes techniques avant tout." Désormais, Laurent Blanc n'exclut pas de s'investir dans un projet pour le football amateur, durement touché depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Combien de Ballons d'Or Maradona aurait-il gagné (s'il avait été éligible) ?

Liga Newell's, but similaire et amende : les anecdotes étonnantes sur l'hommage de Messi à Maradona IL Y A 27 MINUTES