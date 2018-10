Le club irlandais de Bohemian dévoile un maillot extérieur hommage à... Bob Marley

Le Buzz

Vous aimez le reggae et son roi Bob Marley ? vous allez adorer le nouveau maillot extérieur du Bohemian FC. Le club irlandais a dévoilé mardi une nouvelle tenue qui met très largement à l'honneur l'artiste jamaïcain, dont le visage prend place sur un maillot blanc avec des touches rouges, jaunes et vertes, évidemment.

Mais, quel est le rapport entre le club onze fois champion d'Irlande et Bob Marley ? Dalymount Park, stade des Bohs où s'est produit l'interprète de I Shot the Sheriff le 6 juillet 1980. "La maison du football irlandais a été honorée dans les années 1970 par Thin Lizzy et les Boomtown Rats, par Bob Marley, Meatloaf et Black Sabbath dans les années 1980, et par Faith No More, Sonic Youth, Ice Cube et les Red Hot Chili Peppers dans les années 1990. Ce maillot fait référence à cette histoire et à un stade qui occupe une place spéciale dans le coeur des fans de football et de musique", peut-on lire sur le site officiel du Bohemian FC.

Si vous souhaitez arborer ce maillot original, vous pouvez le précommander ici moyennant 59€ pour une taille adulte ou 49€ pour un modèle enfant.