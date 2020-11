Le fossé se creuse et ressemble désormais à un gouffre. Alors que Corinne Diacre semblait avoir tendu la main à sa capitaine Amandine Henry en la réintégrant à sa liste, la semaine qui s'est écoulée a montré que les deux femmes étaient irréconciliables. Premier épisode, le clash à la veille de la victoire en Autriche. "Tout se paie dans la vie", aurait glissé la sélectionneur selon des informations de L'Equipe et RMC. "Tu me menaces ?", lui aurait répondu sa capitaine. Deuxième épisode ce samedi lors d'une réunion qui a figé les positions.

Toujours selon L'Equipe, les échanges furent tendus entre Diacre et ses joueuses. Celles-ci ont notamment reproché à leur sélectionneur d'avoir soutenu qu'Henry ne lui avait pas réclamé de réunion pour clarifier les choses. La Lyonnaise a réaffirmé l'avoir fait et Diacre lui a rétorqué qu'elle aurait dû insister. Bref, la réunion qui aurait dû remettre les choses à plat et pacifier la situation n'a pas vraiment porté ses fruits.

Corinne Diacre et Amandine Henry face à l'Autriche Crédit: Getty Images

Diacre bornée

Si bien que le quotidien sportif affirme qu'Amandine Henry s'interroge sur son avenir international. La situation semble effectivement difficilement tenable entre une sélectionneur bornée et sa capitaine qui l'a publiquement mise en cause. Et comme ni l'une ni l'autre ne semble mettre de l'eau dans son vin, leur avenir en commun est, aujourd'hui, difficilement imaginable en dépit du rôle capital d'Amandine Henry en sélection.

