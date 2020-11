Noël Le Graët ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Le président de la FFF s'est donc senti obligé de revenir sur cette opposition musclée par médias interposés entre Corinne Diacre et les joueuses de l'Olympique lyonnais. Et il ne compte plus y assister en tant que simple spectateur. "Je vais regarder ça de plus près. Être en conflit avec les meilleures joueuses de France, ce n'est pas durable", a avoué le patron du football français dans L'Equipe.