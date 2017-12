Le mercato hivernal est lancé au PSG : Layvin Kurzawa annoncé partant, Marouane Fellaini visé

La nouvelle année approche, le mercato hivernal aussi. Alors qu'il ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, ce dernier fait déjà beaucoup parler. Et forcément, c'est le PSG qui fait la Une. Toujours très attendu sur le marché des transferts, le club parisien devrait de nouveau faire bouger le marché des transferts. Dans le sens des départs comme des arrivées.

Mais commençons par le plus important, soit les sorties. Pour rentrer dans les clous du fair-play financier, le PSG sait qu'il doit vendre et ainsi trouver une somme entre 60 et 70 millions d'euros avant juin prochain. Si L'Equipe confirme cette fourchette dans son édition du jour, le quotidien annonce également un possible départ surprise. Outre ceux déjà connus (Lucas, Ben Arfa...), le club parisien pourrait bien envisager de se séparer de Layvin Kurzawa, décevant depuis le début de saison.

Pour son latéral, le PSG espère une somme aux alentours de 25 millions d'euros. Si l'international français ne fait toutefois pas office de joueur "indésirable", une belle offre pour lui devrait faire vaciller les dirigeants parisiens, encore plus depuis les dernières prestations de Yuri Berchiche. "Aux yeux du staff du PSG, ce dernier offre plus de garanties défensives", avance même L'Equipe. De quoi offrir un bon de sortie à Kurzawa dès cet hiver ?

La piste Fellaini

Si le PSG se montrera certainement actif dans le sens des départs, attention également à celui des arrivées. En quête d'une sentinelle, le club parisien discuterait avec Lassana Diarra selon les informations de ces derniers jours... mais pas seulement. Toujours bien informé, le quotidien belge La Dernière Heure informe ce mercredi que Marouane Fellaini est également dans les petits papiers des dirigeants parisiens.

En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de Manchester United sera libre de s'engager où il le souhaite en janvier si son contrat n'est pas prolongé d'ici là. Et des occasions comme ça, le PSG ne dit pas non. La concurrence s'annonce toutefois rude pour l'international belge, qui intéresse également des clubs chinois et turcs, dont notamment Besiktas selon La Dernière Heure. "Lassana Diarra, qui est libre de signer directement, reste toutefois l’option numéro 1 des Parisiens", annonce le média belge, qui précise que les deux joueurs ne s'excluent pas. Le mercato hivernal n'a jamais semblé aussi proche...