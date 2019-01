League Cup - Chelsea élimine Tottenham aux tirs au but (2-1, 4-2 tab) et jouera Man City en finale

Chelsea retrouve la finale de la League Cup quatre ans après son dernier sacre dans la compétition. Grâce à N'Golo Kanté et Eden Hazard, les Blues ont battu Tottenham (2-1, 4-2 tab) en demi-finale retour de la League Cup (0-1 à l'aller) et se sont offert leur billet pour Wembley après la séance de tirs au but (4-2). Ils retrouveront Manchester City le 24 février.

Les Blues ont parfaitement entamé leur rencontre. Auteur d'un pressing haut, Chelsea a profité des nombreuses absences du côté de Tottenham (Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-min) pour imposer son rythme. Et c'est N'Golo Kanté qui a mis son équipe sur de bons rails. À la suite d'un corner frappé par Eden Hazard, l'international français a parfaitement trompé Pablo Gazzaniga d'une reprise du droit (1-0, 27e). Très en jambes à l'image de ses dernières sorties, Eden Hazard a doublé la mise d'un plat du pied dont il a le secret après un beau jeu en triangle avec Pedro et César Azpilicueta (2-0, 38e).

Tottenham galère

La seconde période a néanmoins permis aux hommes de Mauricio Pocchetino de se remettre dans le match. Et il n'a fallu que quelques minutes pour que Fernando Llorente réduise le score et permette aux Spurs de refaire leur retard (2-1, 51e). Si les deux équipes ont eu leur chance, aucune n'est parvenu à prendre l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. Et c'est finalement Chelsea qui a pris le dessus dans la séance de tirs au but. Alors que Lucas Moura a raté sa tentative, tout comme Eric Dier, c'est David Luiz qui a qualifié son équipe pour la finale de la League Cup (4-2 t.a.b).

En finale, les Blues retrouveront viseront un sixième sacre face à Manchester City qui a facilement disposé de Burton (9-0, 1-0) hier soir. Chelsea va pouvoir maintenant se concentrer sur la FA Cup avec la réception de Sheffield Wednesday le week-end prochain. Avec trois défaites sur ses cinq derniers matches, Tottenham, lui, n'y arrive plus depuis un mois. Et va devoir montrer un autre visage lors de ses prochaines sorties.