United et Mourinho sortis par le Derby de Lampard

Manchester City, détenteur de la Coupe de Ligue anglaise, s'est facilement qualifié pour les 8e de finale de l'épreuve en battant 3-0 Oxford (D2), alors que son grand rival d'United a été éliminé aux tirs au but 8/7 par Derby (D2) à Old Trafford. Manchester United, qui avait arraché le nul 2-2 dans le temps additionnel (90e+5) par Marouane Fellaini après avoir été mené 2-1 depuis la 86e minute, quitte prématurément la Coupe de la Ligue qu'il avait remportée à cinq reprises dont la dernière fois en 2017.

José Mourinho, qui a retiré le brassard de capitaine à Paul Pogba selon le Times, a donc raté ses retrouvailles avec une vieille connaissance, son ancien joueur à Chelsea, Frank Lampard, manager de Derby. Le choc de ce 3e tour aura lieu mercredi et mettra aux prises Liverpool, le leader invaincu de la Premier League, et Chelsea, 3e à deux points. Mais les deux équipes -tout comme celles évoluant mardi- feront largement tourner avant leur rendez-vous de la 7e journée de Premier League trois jours plus tard.

Les résultats :

Burton (D3) - Burnley : 2-1

Oxford (D3) - Manchester City : 0-3

Millwall (D2) – Fulham : 1-3

Bournemouth - Blackburn (D2) : 3-2

Wolverhampton – Leicester : 0-0 (Leicester qualifié aux tirs au but, 3 à 1)

Manchester United - Derby County (D2): 2-2 (Derby qualifié aux tirs au but, 8 à 7)

West Bromwich (D2) - Crystal Palace : 0-3