Le Buzz

Pour mettre l'ambiance dans un vestiaire, vous pouvez toujours compter sur Benjamin Mendy. L'international français a rappelé qu'il était un expert en la matière après la nouvelle victoire de Manchester City en Coupe de la Ligue anglaise, dimanche à Wembley.

Venu saluer les joueurs de son club fétiche, Noel Gallagher a été alpagué par l'ancien pensionnaire du Havre, de Monaco et de l'OM pour former un duo assez irrésistible sur Wonderwall, le célèbre tube d'Oasis. On vous laisse apprécier le show Mendy et son petit côté Jacques Chirac dans la feinte de maîtrise des paroles...