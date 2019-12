Un choc entre les deux Manchester pour commencer l'année. En effet, Manchester United et Manchester City, qui ont respectivement écarté Oxford (3-1) et Colchester (3-0) en quarts de finale, seront opposées en demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise. L'autre demi-finale opposera Leicester, qui a battu Everton aux tirs au buts (2-2, 4-2 t.a.b.) mercredi, et Aston Villa, qui a balayé mardi une équipe totalement remaniée de Liverpool. Les matches aller auront lieu les 7 et 8 janvier. Il faudra attendre les 28 et 29 janvier pour voir se dérouler les matches retour.