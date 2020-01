"Perds encore une fois le ballon Jesse et je te fous dehors putain". Sur la ligne de touche de l'Etihad Stadium, Ole Gunnar Solskjaer s'est beaucoup fait entendre mercredi soir. Surtout lorsqu'il a réprimandé son milieu de terrain après que sa passe ait une nouvelle fois trouvé les pieds d'un adversaire (58'). Finalement le technicien norvégien de Manchester United a pris la décision de remplacer l'international anglais (24 sélections - 4 buts) dès la 65e minute par Andreas Pereira alors que les Red Devils menaient sur la pelouse de City grâce à un but de Matic (35'). Une réalisation qui n'aura servi à rien car les joueurs de Pep Guardiola avaient fait la différence à l'aller (3-1).

Interrogé sur les faits en conférence de presse après la rencontre, le technicien scandinave a préféré en sourire. "Ah, oui c'était juste chaud à ce moment-là", a-t-il assuré. Après des débuts très satisfaisants avec Manchester United sous la coupe de José Mourinho, Jesse Lingard a décliné depuis. En 2019, l'Anglais n'a marqué zéro but et délivré aucune passe décisive. Cette terrible série pour ce joueur à vocation offensive, et sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2021, s'étire depuis le début de l'année.

Van Persie reprochait un manque d'autorité à Solskjaer

De son côté, Ole Gunnar Solskjaer a montré qu'il pouvait être un entraîneur à poigne. "J'aimerais le voir un peu plus énervé, un peu plus méchant parfois. Je regarde Ole et il semble être un gars vraiment sympa, avait indiqué Robin Van Persie après la défaite contre Arsenal (2-0) début janvier sur BT Sport. Quand vous êtes joueur, vous avez aussi besoin d'avoir un peu de peur de votre entraîneur." Face à City, le Scandinave a pu montrer toute son autorité lorsqu'il s'est adressé à Lingard.