Les Citizens ont eu chaud mais valident bien leur billet pour la finale de la League Cup. Les hommes de Pep Guardiola se sont inclinés à domicile devant leurs voisins de United lors de la demi-finale retour ce mercredi (0-1). Leur net succès à l’aller (1-3) leur permet tout de même de retrouver Aston Villa à Wembley le 1er mars pour une troisième finale consécutive dans la compétition.

Rêvant de renverser la situation après leur déroute Old Trafford, les Red Devils ne sont toutefois pas venus à l’Etihad la fleur au fusil. Alignés en 3-4-1-2, ils se sont d’abord employés à bien fermer les espaces devant leur surface pour bloquer des Citizens maîtres du ballon. David De Gea a également superbement joué son rôle de dernier rempart en détournant la tête plongeante de Sergio Agüero (7e) puis le tir de Riyad Mahrez (8e) et une nouvelle belle frappe du remuant avant-centre argentin (17e). Ce n’était pas suffisant pour les joueurs de Pep Guardiola, dominateurs mais pas assez tranchants dans leurs intentions.

Les locaux ont été piégés sur un coup franc excentré de Fred mal repoussé dans la surface de Claudio Bravo et que Nemanja Matic a transformé en ouverture du score d’une puissante reprise du gauche (0-1, 35e). Les visiteurs ont marqué sur leur unique tir de la première période et le Serbe a signé son tout premier but depuis plus d’un an pour relancer le suspense.

Matic finit par plomber United

Menés devant leurs supporters dans ce derby toujours bouillant, les Citizens ont hésité à se livrer pour égaliser. Ils ont aussi très mal négocié plusieurs situations offensives très favorables à l’image de Raheem Sterling tergiversant devant De Gea (59e) ou de David Silva pas assez prompt à frapper au but après une perte de balle d’Harry Maguire dans sa surface (73e).

A l’entame du dernier quart d’heure, les Red Devils pouvaient encore espérer doubler la mise et ainsi disputer la séance des tirs au but. Ils ont pourtant vite déchanté en se retrouvant à dix après l’expulsion du trop combatif Matic, déjà averti et auteur d’une nouvelle grosse faute d’anti-jeu (76e). Si le but d’Aguero a été refusé pour un hors-jeu (84e) et que City n’a jamais réussi à trouver le chemin des filets, United a encore manqué de ressources pour s’offrir un ultime frisson.