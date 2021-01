Manchester City va disputer sa quatrième finale d'affilée de Coupe de la Ligue anglaise. Les hommes de Pep Guardiola ont gagné le droit d’affronter Tottenham le 25 avril prochain à Wembley en dominant les Red Devils (0-2) à Old Trafford, mercredi soir. Les réalisations de John Stones (50e) et de Fernandinho (84e) ont scellé la 55e victoire des Skyblues en 184 derbys de Manchester. Les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer chutent une nouvelle fois en demi-finale face à leurs rivaux, après l’élimination de l’an dernier...

L'entraîneur norvégien avait prévenu avant la rencontre : son équipe n'aurait "aucune excuse" en cas d'élimination en demi-finale (la quatrième en un an, toutes compétitions confondues). En effet, il est compliqué d'en trouver une seule, même infime, après la piètre prestation délivrée par les Red Devils à Old Trafford. Ils avaient pourtant frappé les premiers, trouvant le chemin des filets après une déviation de Stones dans son propre but mais Marcus Rashford, à l'origine de la frappe, était hors-jeu (3e). En 90 minutes, ils n'ont cadré que deux tentatives dont celle de Bruno Fernandes détournée par Zack Steffen (13e). Trop peu face à l'efficacité clinique des Citizens. Pas déboussolés par les buts d'Ilkay Gündogan (5e) et de Phil Foden (24e) refusés en première période, les joueurs de Pep Guardiola ont pris le jeu à leur compte. Kevin De Bruyne a tapé le poteau sur un missile du droit (13e) et son équipe a peu à peu confisqué le ballon (77% de possession à la 28e minute).