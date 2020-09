" Les autorités sont en train d'examiner les procédures sanitaires du club par rapport au Covid-19, afin de pouvoir rouvrir le stade et le centre d'entraînement dès que possible ", selon un communiqué du club de Leyton Orient. Leyton Orient souhaite un report mais le 4e tour est prévu la semaine prochaine, ce qui laisse peu de temps pour trouver une date. Selon certaines sources, Tottenham pourrait se retrouver qualifié, sans jouer, pour le 4e tour contre Chelsea ou Barnsley.

Les cas de Leyton Orient ont été annoncés lundi, certains médias croyant savoir que les tests ont été payés par Tottenham et réalisés après le match de Leyton Orient samedi contre Mansfield. Les clubs de la Football League n'ont plus besoin de faire passer des tests obligatoires à leurs joueurs et leurs cadres chaque semaine, contrairement aux clubs de Premier League.