Les joueurs les plus décisifs en 2019 : Messi - Lewandowski, c'est le duel de l'année

Les buteurs

Il domine : Robert Lewandowski

Pour résumer, il marque tout le temps. Robert Lewandowski réalise jusqu'ici une saison époustouflante puisqu'il a inscrit au moins un but à chaque match du Bayern Munich, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des champions. Le Polonais a compilé la bagatelle de 12 buts depuis début octobre pour porter son total à 47 réalisations sur l'ensemble de l'année. Il est le seul joueur dans les cinq grands championnats à afficher un ratio supérieur à 0,9 but par match en 2019. S'il maintient ce rythme infernal, on ne voit pas qui pourrait lui ôter la couronne de meilleur buteur. À moins que…

Il s'accroche : Lionel Messi

Le seul qui semble encore en mesure de détrôner Lewandowski, c'est Lionel Messi. Le Barcelonais n'a que trois unités de retard sur le Munichois après avoir lui aussi tenu un rythme d'enfer sur la période octobre-novembre avec un total de neuf buts inscrits. Avec 44 buts en 2019, la Pulga s'accroche non seulement au Polonais, mais elle a aussi distancé la concurrence. Auteur de 37 réalisations, Raheem Sterling compte désormais sept longueurs de retard sur l'Argentin à la troisième place. Lewandowski et Messi sont donc bien partis pour disputer la première place du classement des buteurs 2019.

Erziele einen Hattrick gegen Celta Vigo: Barça-Superstar Lionel MessiGetty Images

Il est en retard : Sadio Mané

Il pointait à la quatrième place de ce classement au début du mois d'octobre. Sadio Mané est désormais septième avec ses 32 buts en 2019. Si l'ailier de Liverpool reste déterminant à chaque match, cela ne se traduit pas forcément dans les statistiques. Avec trois buts inscrits depuis début octobre, il a ainsi peiné à suivre le tempo des buteurs qui se sont réveillés au cœur de l'automne : Messi et Lewandowski, mais aussi Kylian Mbappé, Sergio Agüero ou Cristiano Ronaldo. Karim Benzema, Harry Kane et Ciro Immobile en ont également profité pour se rapprocher du Sénégalais.

Le classement des buteurs 2019 *

Rang Joueur Buts Matches Ratio but/match 1 R.Lewandowski (POL/Bayern) 47 (+12) 50 0,94 2 L.Messi (ARG/Barcelone) 44 (+9) 51 0,86 3 R.Sterling (ANG/M.City) 37 (+7) 49 0,76 4 K.Mbappé (FRA/PSG) 34 (+7) 39 0,87 5 S.Agüero (ARG/M.City) 32 (+6) 37 0,86 6 C.Ronaldo (POR/Juventus) 32 (+8) 42 0,76 7 S.Mané (SEN/Liverpool) 32 (+3) 52 0,62 8 K.Benzema (FRA/R.Madrid) 30 (+5) 42 0,71 9 H.Kane (ANG/Tottenham) 28 (+9) 37 0,76 10 C.Immobile (ITA/Lazio) 27 (+10) 42 0,64

Les passeurs

Il domine : Kevin de Bruyne

Les mois passent et le diablotin de Manchester City continue d'accroître son avance sur la concurrence dans ce domaine. Avec quatre caviars de plus depuis début octobre, Kevin de Bruyne totalise désormais 24 passes décisives sur l'année. Le Belge se démarque très clairement comme le meilleur en Europe dans cette spécialité. Personne d'autre n'a dépassé la barre des 20 passes décisives en 2019. KDB est aussi le seul à afficher un ratio supérieur à 0,5 passe décisive par match. Il règne sans partage au royaume des passeurs.

Il monte en puissance : Angel Di Maria

Di Maria n'avait signé que deux passes décisives cette saison avant le déplacement du PSG à Bruges (0-5). Depuis, il a quasiment quadruplé son total. L'Argentin affiche la plus belle progression dans ce classement des passeurs avec sept passes décisives supplémentaires depuis début octobre, pour un total de 18 offrandes en 2019. Cela le propulses sur le podium juste derrière Trent Alexander-Arnold, qui le devance seulement au ratio, et juste devant Bernardo Silva.

Angel Di MariaGetty Images

Il est en retard : Jadon Sancho

L'ascension fulgurante de Di Maria et la régularité affichée par Bernardo Silva et Thomas Müller a relégué Jadon Sancho hors du Top 5. L'Anglais a été un peu moins performant ces dernières semaines dans un domaine où il a pris l'habitude d'exceller depuis qu'il est à Dortmund. Suspendu face à Mönchengladbach (1-0), laissé sur le banc face à Wolfsburg (3-0) puis sorti sur blessure durant la déroute face au Bayern (4-0), l'ailier du BvB a surtout manqué de temps de jeu pour pouvoir rester parmi les meilleurs passeurs de l'année en Europe.

Le classement des passeurs 2019*

Rang Joueur Passes décisives Matches Ratio p.d./match 1 K.De Bruyne (BEL/M.City) 24 (+4) 41 0,58 2 T.Alexander-Arnold (ANG/Liverpool) 18 (+2) 42 0,43 3 A.Di Maria (ARG/PSG) 18 (+7) 43 0,42 4 B.Silva (POR/M.City) 18 (+5) 50 0,36 5 T.Müller (ALL/Bayern) 17 (+3) 37 0,46 6 J.Sancho (ANG/Dortmund) 17 (+2) 43 0,4 7 M.Depay (P-B/Lyon) 16 (+1) 44 0,36 8 R.Sterling (ANG/M.City) 16 (+4) 49 0,33 9 J.Kimmich (ALL/Bayern) 15 (+2) 50 0,3 10 R.Firmino (BRE/Liverpool) 15 (+1) 52 0,29

Les buts + passes décisives

Il domine : Lionel Messi

Messi ne s'est pas contenté de marquer depuis son retour de blessure. L'Argentin a aussi délivré quatre caviars qui lui permettent de devancer Robert Lewandowski et de trôner à la première place du classement cumulé des buts et des passes décisives. Il a été directement impliqué sur 58 buts en 2019 et se rapproche ainsi de ses statistiques de 2018. L'Argentin est toujours dominant dans ce domaine. Si sa blessure en début de saison avait un peu retardé sa progression, Messi n'a pas tardé à retrouver son rythme. Et son rang.

Il n'a pas dit son dernier mot : Raheem Sterling

L'Anglais ne se relâche pas et sa régularité sur l'ensemble de l'année force l'admiration. Raheem Sterling est le seul avec Lionel Messi et Robert Lewandowski à avoir été directement impliqué sur plus de 50 buts cette saison. Avec 53 buts ou passes décisives en 2019, l'ailier de Manchester City a creusé un petit écart sur Kylian Mbappé dans la course au podium et ne compte que deux longueurs de retard sur Lewandowski et cinq sur Messi. Il rentre dans la même catégorie par sa capacité à être toujours décisif, avec City comme avec l'Angleterre.

Raheem Sterling of Manchester City celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Manchester City and Aston Villa at Etihad Stadium on October 26, 2019 in Manchester, United Kingdom.Getty Images

Il monte en puissance : Ciro Immobile

L'Italien ne fait pas forcément beaucoup parler de lui. Mais ses statistiques sont absolument remarquables. Et sa forme du moment impressionnante. Depuis début octobre, Ciro Immobile a été directement impliqué sur 14 buts avec la Lazio et l'équipe d'Italie. Seul Robert Lewandowski fait aussi bien sur cette période. Cela se traduit par un bond impressionnant qui lui permet de devancer des références comme Sergio Agüero ou Karim Benzema pour pointer à la cinquième position de ce classement.

Le classement buts + passes décisives 2019*

Rang Joueur Buts + Passes décisives Matches Directement impliqué sur... 1 L.Messi (ARG/Barcelone) 44+14 = 58 (+13) 51 1,14 but/match 2 R.Lewandowski (POL/Bayern) 47+8 = 55 (+14) 50 1,1 but/match 3 R.Sterling (ANG/M.City) 37+16 = 53 (+11) 49 1,08 but/match 4 K.Mbappé (FRA/PSG) 34+14 = 48 (+9) 39 1,23 but/match 5 C.Immobile (ITA/Lazio) 27+13 = 40 (+14) 42 0,95 but/match 6 S.Agüero (ARG/M.City) 32+7 = 39 (+6) 37 1,05 but/match 7 K.Benzema (FRA/R.Madrid) 30+9 = 39 (+8) 42 0,93 but/match 8 M.Depay (P-B/Lyon) 23+16 = 39 (+8) 44 0,89 but/match 9 S.Mané (SEN/Liverpool) 32+6 = 38 (+6) 52 0,73 but/match 10 A.Di Maria (ARG/PSG) 19+18 = 37 (+10) 43 0,86 but/match

* Les classements sont établis sur les cinq championnats principaux, toutes compétitions confondues, en club et en sélection. Entre parenthèses, la progression par rapport au mois précédent.