En cette fin d'année 2020, les rédactions d'Eurosport ont décidé de se pencher sur l'année de football écoulée. Année plus qu'étrange en raison de la crise du coronavirus. Néanmoins, nous avons souhaité marquer le coup en célébrant et en couronnant joueuses et joueurs qui avaient brillé depuis le mois de janvier. Par conséquent, l'Europe a voté pour les 10 meilleur(e)s de l'année. Voici révélés nos classements.