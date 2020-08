Les pronos de la semaine : le pari fou d’une finale 100% française

Aouar (Lyon) et Neymar (PSG) en finale de la Coupe de la Ligue

L’épilogue de la Ligue des champions touche déjà à sa fin et, miracle, deux clubs français sont encore en position de se qualifier pour la finale à Lisbonne ! Pour y parvenir, ils devront toutefois se défaire de deux clubs allemands et, si cela semble jouable pour le PSG contre Leipzig, la tâche sera immense pour Lyon face au Bayern Munich.

Le coup à jouer: La chance unique du PSG

Le club parisien, depuis qu’il a été racheté par QSI en 2011, a toujours clamé son ambition de remporter la Ligue des champions. Cette année, il n’a jamais semblé aussi près de toucher le Graal. Neymar et les siens ne sont plus qu’à un match, nouvelle formule post-Covid oblige, de la finale. Et leur adversaire, s’il reste évidemment redoutable, est tout à fait à la portée du club français.

Le PSG a pour lui ce sentiment d’être revenu de nulle part contre l’Atalanta Bergame au tour précédent (les Italiens menaient 1-0 à la 90e avant d’encaisser 2 buts dans les arrêts de jeu) et il va aborder cette demi-finale dans la peau du miraculé à qui rien ne peut plus arriver. Thomas Tuchel pourra en outre compter sur un Kylian Mbappé totalement rétabli. La vitesse de pointe de l’attaquant français devrait ainsi faire des ravages dans l’arrière-garde de Leipzig, réputée pour laisser des espaces…

Pour autant, le 3e du dernier championnat d’Allemagne ne sera pas à prendre de haut. Le PSG aurait tort de sous-estimer une équipe certes novice à ce niveau de la compétition mais qui vient tout de même de sortir le redoutable Atletico de Madrid en quart de finale... Mais, selon nous, les partenaires de Thiago Silva ne devraient pas se laisser submerger par l’enjeu et ils parviendront donc à décrocher une place en finale.

Le gros coup: jamais deux sans trois pour Lyon?

Il fallait être extrêmement audacieux pour parier sur l’OL contre la Juventus, puis contre Manchester City. Et pourtant le risque a payé et le club rhodanien est toujours là. Cette fois, la marche semble néanmoins encore plus haute avec le Bayern Munich.

La formation bavaroise a confirmé son statut d’épouvantail de la compétition en humiliant le FC Barcelone en quart de finale (8-2) et rien ne semble pouvoir entraver la marche triomphale du panzer munichois.

Et si, cependant, Lyon était le grain de sable qui déréglait tout ? L’équipe de Rudi Garcia ne développe pas un jeu de rêve, c’est admis par tous, mais elle s’est faite une spécialité de faire déjouer l’adversaire. Dans un grand soir, l’OL peut, peut-être, éliminer un troisième monstre sacré de rang ? Le pari est osé, inconsidéré diront certains, mais impossible n’est pas lyonnais. Et la perspective d’une finale OL-PSG est trop réjouissante pour tenir compte de toute rationalité!

Le coup sûr: L’Inter Milan en force

Même privé d’Alexis Sanchez, on voit mal l’Inter Milan, qui reste sur 10 matchs de rang sans défaite, trébucher face au Shakhtar Donetsk. Les derniers champions d’Ukraine, vainqueurs de l’épreuve en 2009, ne sont pourtant pas à prendre à la légère puisqu’ils font encore mieux que les Italiens en terme de série d’invincibilité (11 rencontres).

Mais, portés par une attaque de feu, les Interistes viseront une place en finale et un quatrième sacre en C3 après les victoires de 1991, 1994 et 1998. Même si ce ne sera certainement pas une partie de plaisir, les Nerazzurri devraient donc se qualifier pour la finale où les attendra le FC Séville, tombeur de Manchester United (2-1).

