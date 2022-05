Meilleur entraîneur de L1: Bruno Genesio (Rennes)

Cinq matches remportés par cinq buts d'écart ou plus : Bruno Genesio a fait du Stade Rennais une machine à buts, et à spectacle. Avec 80 buts, sa formation est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Genesio, c'est aussi l'histoire d'une "revanche", lui qui a totalement dépassé l'OL sur leur double-confrontation. Et peut-être celle d'une qualification européenne en fin de saison…

Meilleur gardien de L1: Gianluigi Donnarumma (PSG)

C'est sa première saison en France. Et il n'a joué que 17 petits matches en L1 ! Malgré ce faible total de rencontres et alors qu'il a alterné toute la saison avec Keylor Navas dans le but du PSG, le meilleur gardien de l'Euro avec l'Italie a réussi à taper dans l'œil de ses pairs, qui ont tenu à le récompenser en le désignant comme le meilleur portier de l'année en L1. L'Italien était en concurrence avec Walter Benitez, qui est à la tête de la meilleure défense de France avec Nice, Alban Lafont (Nantes), Pau Lopez (Marseille) et Mats Sels (Strasbourg). Il succède au palmarès à... Navas.

Meilleur Espoir de L1: William Saliba (Marseille)

En concurrence avec Arnaud Kalimuendo (Lens), Castello Lukeba (Lyon), Nuno Mendes (PSG) et Képhren Thuram (Nice), William Saliba a été élu meilleur Espoirs de l'année. Il n'est pourtant plus un jeune premier après avoir déjà impressionné avec Saint-Etienne et Nice. Mais ce trophée récompensant le meilleur joueur qui avait 21 ans au début de la saison, le défenseur central de l'OM rentrait dans ce critère. Et sa saison a encore marqué les esprits au point qu'il a été récompensé par ses pairs.

Après avoir fêté sa première sélection en équipe de France, William Saliba succès ainsi à Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). Il devient la quatrième fois défenseur à décrocher ce trophée. Prêté par Arsenal cette saison, une question s'impose alors qu'il est suspendu la dernière journée : sera-t-il encore en L1 la saison prochaine ?

Meilleur joueur français de l'étranger : Karim Benzema (Real Madrid)

Une première récompense avant une prochaine, plus prestigieuse encore, en octobre prochain ? Le simple fait d'évoquer Karim Benzema pour le prochain Ballon d'Or fait passer ce titre de meilleur joueur français évoluant à l'étranger pour une évidence. Une formalité Peu importe sa nationalité, "KB9" est tout simplement l'un des tous meilleurs joueurs du monde actuellement. L'ancien Lyonnais a porté le Real Madrid toute la saison, encore plus en Ligue des champions, où il pourrait de nouveau être sacré dans deux semaines, face à Liverpool. 44 matches, 44 buts, 15 passes décisives toutes compétitions confondues jusqu'ici : sa saison restera quoiqu'il advienne extraordinaire.

Meilleure joueuse de D1 féminine: Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Elles n'étaient pas là après avoir gagné ce dimanche la Coupe de France. Mais les Parisiennes ont aussi complété leur palmarès en soirée. Deux en fait : Laurina Fazer et Marie-Antoinette Katoto. Si Fazer a été élue meilleure Espoir de la saison, Marie-Antoinette Katoto, meilleure Espoir en 2018 et 2019, a décroché le trophée de meilleure joueuse en empilant les buts avec Paris (18 buts). Elle succède au palmarès à sa coéquipière Kadidiatou Diani.

8-0 : comment le PSG a écrasé Yzeure en finale

Meilleure gardienne de D1 féminine : Christiane Endler (Lyon)

Elle avait déjà raflé ce trophée la saison dernière. Et si elle a changé de club l'été dernier, ça n'a rien changé à l'affaire. La Chilienne de l'OL, dont la défense s'est révélée infranchissable durant cet exercice (8 buts encaissés sur la saison !), a conservé son bien en étant désignée meilleure gardienne de D1. En toute logique.

Meilleur entraîneur de L2 : Philippe Montanier (Toulouse)

Alors que Toulouse a régalé la L2, ce n'est pas vraiment une surprise : Philippe Montanier a été élu meilleur entraîneur de son championnat. Son équipe, qui s'est assurée de retrouver la L1 la saison prochaine, a impressionné en affolant les compteurs avec pas moins de 82 buts marqués en 38 journées.

Meilleur joueur de L2 : Branco van den Boomen

Pas de surprise non plus dans cette catégorie. Le milieu de terrain du TFC Branco van den Boomen, champion de Ligue 2 avec les Violets, a réalisé une formidable saison, notamment d'un point de vue statistique, avec 12 buts et 20 passes décisives. Le joueur de 26 ans a notamment marqué les esprits grâce à ses coups francs. Il succède au palmarès à Amine Adli, lui aussi élu avec Toulouse.

Meilleur gardien de L2 : Benjamin Leroy

Le dernier rempart de l'AC Ajaccio Benjamin Leroy, portier de la meilleure défense de L2, a été élu meilleur gardien du championnat. L'ACA, qui vient de valider sa montée dans l'élite, n'a pris que 19 petits buts en 38 journées. Et il n'y est évidemment pas étranger.

