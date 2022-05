Il ne pouvait en être autrement. Qui d'autre aurait pu légitiment prétendre à ce titre au vu de sa saison monstrueuse ? Si Wissam Ben Yedder (Monaco), Dimitri Payet (Marseille) ou encore Martin Terrier (Rennes) ont également signé une saison aboutie pour porter leur équipe vers les sommets de la L1, Kylian Mbappé était juste intouchable. Tout simplement. Et le Parisien de 23 ans, présent à la cérémonie malgré la tournée du PSG au Qatar, a donc sans aucune surprise été désigné meilleur joueur de la saison lors des trophées UNFP après avoir été choisi par ses pairs.

Qui en doutait ? Personne bien sûr tant le crack de Bondy a marché sur la L1 en faisant l'étalage de son talent. Au début de cet exercice, on attendait pourtant Lionel Messi pour sa première année en France ou un Neymar ressourcé par l'arrivée de son ami argentin. Mais c'était sans compter sur l'évolution permanente de Mbappé, véritable patron du PSG dans cette quête du dixième titre de champion de France. C'est simple, personne ne lui est arrivé à la cheville cette saison et personne n'a mieux incarné la supériorité d'une équipe parisienne pourtant loin d'être séduisante collectivement.

A la fois meilleur buteur (25) et passeur (17) de l'exercice en cours, "Kyky" a été l'homme de ce sacre. Celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur du monde actuellement est d'ailleurs sur le point de réussir une performance unique, aucun joueur n'ayant réussi à terminer en tête de ces deux domaines depuis que la Ligue consacre un classement aux meilleurs passeurs (2008).

Autre symbole de sa domination sur la L1 ? Paris a été dépendant de ses performances comme jamais, comme l'illustrent les 31 points que ses buts et passes décisives ont rapporté au champion de France. Même Zlatan Ibrahimović, lors de sa saison gargantuesque (ndlr : 38 buts et 13 passes décisives en 2015/2016) n'avait pas autant pesé (ndlr : 23 pts rapportés au PSG). C'est donc en toute logique qu'il a remporté une nouvelle fois ce titre de meilleur joueur de la saison. Comme lors des deux dernières éditions (2019 et 2021). Une petite habitude en clair pour celui dont l'avenir reste incertain alors que son contrat se termine le 30 juin 2022.