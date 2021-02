Arrivé au Mexique en juillet 2015, André-Pierre Gignac y est un joueur épanoui depuis. Et l’attaquant français va poursuivre son histoire d’amour de l’autre côté de l’Atlantique puisque les Tigres ont annoncé vendredi sa prolongation de contrat, pour trois saisons supplémentaires. Le bail de l’ancien Marseillais arrivait à expiration en juin prochain et le voilà engagé avec le club mexicain jusqu’en 2024.

Le numéro 10 des Tigres reste sur une saison à 17 buts et deux passes décisives en 27 matches, et a notamment envoyé les siens en finale de la Coupe du monde des clubs, que les Mexicains ont perdue contre le Bayern Munich. L’ex-joueur de Toulouse compte 147 réalisations en 250 matches depuis son arrivée surprise, et compte bien marquer un peu plus encore son passage.