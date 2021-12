Florian Thauvin a répondu sur le terrain. Alors que certains fans des Tigres de Monterrey faisaient preuve d'impatience concernant l'ex-Marseillais arrivé cet été dans le championnat mexicain, le champion du monde 2018 a marqué un but d'anthologie dans la nuit de mercredi à jeudi avec son nouveau club. Face au but adverse, l'ancien Bastiais a réalisé un retourné aux six mètres et le ballon a fini dans le petit filet du gardien de Leon (2-1).

Après avoir débuté sur le banc, Florian Thauvin, entré en jeu à la 65e, a délivré les siens en égalisant à la 90e minute. L'ailier français a marqué son deuxième but depuis son arrivée chez les Tigres de Monterrey. A la mi-août, il avait également trouvé le chemin des filets face à Querétaro (3-0). Son compère André-Pierre Gignac, idole des Tigres où il a déjà remporté le tournoi d'ouverture en 2015, 2016, et 2017, a offert une passe décisive à l'attaquant paraguayen Carlos Gonzalez, auteur du but de la victoire à la 90e+5.

