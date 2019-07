Alors que la suite de sa carrière s'annonçait en pointillés, Iker Casillas était bel et bien présent pour la reprise du FC Porto ce lundi. "Retour au travail. Premier jour", a écrit le joueur de 38 ans sur son compte Twitter, en légende d'une photo où il apparaît souriant à son arrivée au camp d'entraînement des "Dragons" à Olival.

Un retour pas immédiat

"Pour l'instant il ne peut pas encore s'entraîner, les médecins diront s'il faut attendre un, deux ou trois mois. On verra", a toutefois déclaré son agent Carlo Cutropia, cité par le quotidien sportif de Porto O Jogo. L'ancien portier du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne a été hospitalisé puis opéré d'urgence le 1er mai, après un infarctus survenu à l'entraînement. Il a quitté l'hôpital cinq jours plus tard en avouant que son avenir professionnel était très incertain.

"Je dois me reposer pendant deux semaines ou peut-être deux mois, je ne sais pas. En vérité cela m'est égal. L'important c'est d'être ici. (...) Je ne sais pas comment sera l'avenir", avait alors déclaré l'emblématique gardien, figure du sport espagnol depuis le triplé historique Euro-Mondial-Euro réussi avec la "Roja" entre 2008 et 2012.

Arrivé au FC Porto en 2015, Casillas avait prolongé en mars son contrat d'une saison, jusqu'en 2020, et le président du club du nord du Portugal et le président des Dragons Jorge Pinto da Costa lui avait fait part de sa volonté de le garder jusqu'à ses 40 ans.