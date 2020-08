LIGA NOS - Arrivé au terme de son aventure avec le FC Porto, Iker Casillas (39 ans) a officialisé son départ à la retraite ce mardi via un message publié sur Twitter. L'ancien gardien emblématique de la sélection espagnole devrait, selon Marca, revenir au Real Madrid afin d'y occuper un rôle de conseiller du président Florentino Pérez.

C'est une légende qui se retire. Du Real Madrid, de l'Espagne et de la planète football ! A 39 ans, Iker Casillas a officialisé sa retraite sportive. Le gardien espagnol, qui a fini son périple à Porto, l'a annoncé dans un post sur ses réseaux sociaux. "L'important c'est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination où cela vous mène. Avec du travail et des efforts, cela vient tout seul. Et je pense pouvoir dire sans hésitation que cela a été le chemin et une destination de rêve", a-t-il résumé. Sa carrière a en effet tout d'un rêve éveillé.

Liga Portugaise Tiago quitte le staff de Simeone pour entraîner le Vitoria Guimaraes 29/07/2020 À 09:17

Plus d'infos à venir...

Liga Portugaise Retour au bercail pour Jorge Jesus ? 17/07/2020 À 21:42