Les images font froid dans le dos. Dans les toutes dernières minutes du match opposant Belenenses à Porto, le gardien de l'équipe hôte a violemment percuté Nanu. Le latéral droit est retombé net et est ensuite resté une bonne dizaine de minutes au sol. Une ambulance est entrée sur le terrain pour venir évacuer le joueur. Ses coéquipiers et ses adversaires se sont montrés très inquiets. Une fois Nanu évacué, le match a repris et s'est clôturé sur un score nul et vierge.