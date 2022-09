Benfica n'a pas fait dans la dentelle à domicile contre Maritimo : victoie 5-0. Rafa a ouvert le score (28e), Gonçalo Ramos y est allé de son doublé (47e, 64e) et David Neres a planté le quatrième (82e). Le dernier but a été l'oeuvre d'un joueur bien connu en France, plus particulièrement à Paris, un certain Julian Draxler. Après avoir contourné la défense, il a décoché une frappe lourde venue nettoyer la lucarne de Miguel Silva.

Ad

Après le nul de Porto samedi contre Estoril (1-1), le Benfica Lisbonne conforte un peu plus sa place de leader avec cinq points d'avance sur les Dragons (3e) et deux sur le dauphin Braga. Le club est sur une impressionnante série de 13 victoires consécutives, Ligue des champions et Primeira Liga confondues.

Ligue 1 "Trop de respect", "des regrets" : l’OL, si près, si loin IL Y A UNE HEURE

Ligue 1 Lopes en feu, Mbappé entêté : les tops et les flops de Lyon - PSG IL Y A UNE HEURE