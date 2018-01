18e journée : Le Betis s'offre un derby de folie à Séville (3-5)

C'était une soirée exceptionnelle à Séville. Un derby ultra-spectaculaire remporté par un Betis plein de talent et d'abnégation (3-5). L'équipe de Quique Setien a su s'accrocher pour signer une performance éclatante, celle de faire tomber son voisin sévillan à Sanchez-Pizjuan puisque le FC Séville y était invaincu depuis plus d'un an. La pilule sera d'autant plus dure à avaler pour la formation désormais dirigée par Vincenzo Montella.

Les Nervionenses ont passé leur temps à courir après le score. Le match n'avait pas démarré depuis une minute qu'ils étaient déjà menés sur un but de Fabian Ruiz. Wissam Ben Yedder a bien égalisé (13e), mais Zouhair Feddal n'a pas tardé à redonner l'avantage au Betis (21e). Simon Kjaer a bien égalisé une deuxième fois (40e), mais le FC Séville n'a pas pu prendre enfin l'avantage. Et les deux buts en une minute inscrits par Riza Durmisi (63e) et Sergio Leon (64e) ont fait basculer le match en faveur des visiteurs.

Le FC Séville ne voulait pas de cette issue. Clément Lenglet a réduit l'écart (67e), Steven N'Zonzi a trouvé la barre et le Betis a plié en fin de match. Sans jamais rompre. Et le but de Tello au bout du temps additionnel est venu lui offrir la cerise sur ce délicieux gâteau que représente une victoire dans le derby sévillan. Et compte tenu de la manière affichée, il était vraiment savoureux.