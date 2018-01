18e journée : Le Real Madrid tenu en échec à Vigo (2-2)

Le Real Madrid aurait-il oublié de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année ? Deux semaines après avoir été fessé par le FC Barcelone (0-3) à Santiago Bernabeu, les Merengue ont une nouvelle fois montré d’inquiétants signaux de détresse ce dimanche soir, sur la pelouse du Celta Vigo (2-2). Alors qu’ils ont mené 1-2 toute la seconde période, ils ont été incapables de baisser le rythme mis par les Galiciens et se sont logiquement fait rejoindre. Rien ne va plus chez le champion en titre, qui pointe à cinq unités du podium et à seize du leader.

La question n’est plus vraiment de savoir si le Real Madrid va être champion d’Espagne à la fin de la saison, mais bien s’il se qualifiera pour la prochaine Ligue des champions. Une nouvelle fois, le Real Madrid n’a été que l’ombre de lui-même face au Celta. Une nouvelle fois en mal de repère et d’inspiration, les coéquipiers de Toni Kroos ont longtemps cru s’en sortir. Il faut dire que les éléments ont été plutôt en leur faveur : Iago Aspas a touché la barre à 0-0 (12e), et Keylor Navas a sorti un penalty du même Aspas alors que le Real comptait un but d’avance (73e).

Bale avait pourtant pris ses responsabilités

Et même quand ils ont concédé l’ouverture du score sur un lob majestueux de Daniel Wass (31e), lequel a profité des errements défensifs du Real, les Merengue sont parvenus à égaliser dans la foulée, et même à prendre l’avantage grâce à Gareth Bale. Le Gallois, déjà buteur face à Numancia en Coupe du Roi cette semaine, a bien cru sortir les siens du piège en Galice, en s’offrant un doublé en trois minutes sur une frappe croisée du gauche (36e) et à la réception d’un centre d’Isco (39e). Le retour au premier plan du Gallois est la seule bonne nouvelle de la soirée pour "Zizou".

Mais telle une équipe en mal de confiance, la formation de Zinedine Zidane n’a pas su gérer son avance, en posant le pied sur le ballon. La fin de match a ressemblé à une rencontre de tennis de table, où le ballon allait d’un camp à l’autre. Le Real regrettera certainement le mauvais match de Ronaldo, une nouvelle fois resté muet. Et sur une délicieux service de Wass, Maxi Gomez a finalement puni le Real (81e) en égalisant de la tête à bout portant. Derrière, Lucas Vazquez a manqué la balle de match en frappant en force plein centre (89e) depuis le point de penalty. Le match face à Villareal, samedi prochain, est déjà crucial pour les Madrilènes.