Barça : Coutinho indisponible en janvier… Dembélé doit en profiter

A peine arrivé, déjà blessé. La présentation de Philippe Coutinho en tant que nouveau joueur du FC Barcelone lundi a commencé par l'annonce de la blessure du joueur débarqué de Liverpool pour 160 millions d'euros. Touché à une cuisse, le Brésilien sera indisponible pendant environ trois semaines et ne fera pas ses débuts sous le maillot blaugrana avant la fin du mois de janvier. Une nouvelle qui ne ravira pas les aficionados catalans. Mais qui pourrait faire le jeu d'Ousmane Dembélé.

Titulaire samedi face à Levante (3-0), pour la première fois depuis une blessure à la cuisse gauche qui l'a éloigné des terrains pendant près de quatre mois, l'attaquant français peut se faire du souci avec la signature de Philippe Coutinho. Car elle renforce sérieusement la concurrence au sein d'un secteur offensif barcelonais où Lionel Messi et Luis Suarez apparaissent comme deux éléments intouchables. Entre Coutinho, Dembélé, Paulinho, voire Denis Suarez ou Paco Alcacer, les places vont être chères en attaque.

Un temps de jeu menacé

D'un point de vue tactique, l'arrivée de Coutinho menace clairement le temps de jeu de Dembélé. Polyvalent, le Brésilien semble notamment taillé pour évoluer en soutien de Messi et Suarez dans le 4-4-2 losange fréquemment utilisé ces derniers temps par le Barça. Un rôle où Paulinho se montre lui aussi très performant cette saison, dans un système qui ne laisse finalement pas beaucoup de place à Dembélé. Le Français a plutôt été recruté pour jouer sur un côté dans un 4-3-3, même s'il est capable d'être performant à un poste plus proche de l'axe.

Vidéo - Buts, passes décisives, polyvalence... Valverde attend beaucoup de Coutinho 00:57

Dans cette optique, la blessure de Coutinho tombe plutôt bien pour Dembélé. Si le Français n'a pas vraiment eu l'occasion de montrer l'étendue de ses qualités depuis son arrivée avec sa blessure, il doit désormais saisir cette opportunité pour marquer des points et se faire sa place dans le onze catalan. Ce n'est jamais simple de revenir rapidement à son niveau pour un joueur qui a été blessé aussi longtemps. Encore plus pour une recrue de l'été dernier qui n'a eu que six petites apparitions pour s'intégrer à un collectif à l'identité aussi marquée que celle du Barça.

L'enjeu, c'est aussi le Mondial

Mais Dembélé ne sera pas dans un contexte défavorable pour autant. Il reste un joueur sur lequel Barcelone a massivement investi en le recrutant pour près de 150 millions d'euros, bonus compris. Le club blaugrana a tout intérêt à le mettre dans les meilleures conditions pour favoriser son épanouissement dans la formation d'Ernesto Valverde. A 20 ans, le Français est en effet l'un des éléments les plus prometteurs de sa génération et il incarne l'avenir d'une institution catalane dont les cadres sont vieillissants.

Ousmane Dembélé et Lionel MessiGetty Images

L'enjeu est donc d'importance pour le Barça, mais il l'est aussi pour Dembélé avec la Coupe du monde 2018 en ligne de mire. Chez les Bleus, il reste sur une prestation aboutie face à l'Angleterre en amical avec un but à la clé (3-2). Mais elle remonte au mois de juin 2017. Depuis, l'équipe de France a validé son billet pour le Mondial sans lui et d'autres attaquants ont profité de son absence pour marquer des points, à l'image d'Alexandre Lacazette et Anthony Martial face à l'Allemagne (2-2).

Dembélé n'a donc plus de temps à perdre. Il aura au moins quatre matches pour se montrer en l'absence de Coutinho, peut-être six si le Barça valide son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Plutôt discret face à Levante, le Français doit désormais rapidement monter en puissance pour s'affirmer comme un titulaire aux yeux de Valverde. Et être en mesure de le rester quand l'entraîneur barcelonais disposera d'un arsenal offensif encore plus conséquent au moment du retour de Coutinho.