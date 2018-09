FC Barcelone : Des revenus records et une nouveau blason en 2018/2019

Le Barça va bien, merci pour lui. Le FC Barcelone prévoit de battre à nouveau son chiffre d'affaires record de l'an dernier, prévoyant d'atteindre pour la saison 2018/19 960 millions d'euros de revenus et un bénéfice net de 11 M EUR, selon le budget prévisionnel approuvé jeudi par le conseil d'administration du club.

Lors de la saison 2017/18, le Barça avait réalisé un chiffre d'affaires de 914 M EUR, dépassant sa prévision de 897 M EUR, pour un bénéfice de 32 M EUR. Pour la saison en cours, les dépenses devraient augmenter, à 929 M EUR, mais seront compensées par la hausse des revenus, a assuré dans un communiqué le club, qui vise toujours 1 milliard de chiffre d'affaires à l'horizon 2021.

"Le club est très sérieux (dans sa gestion, ndlr). Nous avons davantage de dépenses prévues, mais également plus de revenus attendus. Tout ce que nous faisons ne mettra jamais en danger la viabilité du club. C'est une garantie", a ajouté Josep Vives, porte-parole du club lors d'une conférence de presse.

Une nouvelle version du blason

Le Barça a par ailleurs annoncé vouloir modifier son blason, avec notamment pour projet de faire disparaitre l'acronyme "FCB" pour mettre davantage en vedette le ballon et le drapeau régional catalan, et "s'adapter à une nouvelle époque." L'initiative répond à "l'un des principaux objectifs du Plan stratégique du FC Barcelone, qui est la mise en valeur de sa marque au niveau international", a expliqué le club dans un communiqué.

"Cette évolution est le fruit d'un an et demi de réflexion. Nous souhaitons davantage mettre en valeur les couleurs bleu et grenat, qui sont le symbole de notre identité, ainsi que le drapeau régional catalan, tout en donnant davantage d'importance au ballon, l'élément central et emblématique du style de jeu du Barça", a expliqué Josep Vives.

La nouvelle identité visuelle, déjà approuvée par le conseil d'administration du club, ainsi que le budget prévisionnel seront soumis à l'approbation des socios lors d'une assemblée générale programmée pour le 20 octobre. En cas d'approbation, le nouveau blason du Barça sera déployé au cours de la saison 2019-2020. La dernière modification du blason du club datait de 2002.