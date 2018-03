Las Palmas-Real Madrid : Un paradoxe Isco ? Il s'explique

Deux maillots différents, deux visages différents. C'est le constat dressé cette semaine en Espagne concernant Isco, monstrueux avec la Roja de manière générale et face à l'Argentine (6-1) en particulier. Mais moins performant, et surtout beaucoup moins influent avec le Real Madrid. Ce phénomène peut sembler paradoxal compte tenu du niveau affiché par Isco en sélection nationale. Mais il s'explique.

Un statut en club, un autre en sélection, et une confiance qui s'en ressent

Le paradoxe part de là. Au Real, si Isco est un joueur important de l'équipe première, il peut difficilement être considéré comme un élément clé de la Maison Blanche. Cela ne l'empêche pas d'avoir un temps de jeu important en club. Zinédine Zidane s'appuie beaucoup sur lui. L'ancien joueur de Malaga a déjà participé à 40 matches toutes compétitions confondues. Il a le onzième temps de jeu cumulé de l'effectif madrilène (2439 minutes). Mais il est davantage une option secondaire qu'un premier choix indiscutable au Real. Et cela rejaillit sur sa confiance.

Vidéo - Real - Zidane: "Je ne suis pas injuste avec Isco" 01:00

C'est tout l'inverse en équipe d'Espagne. Où il s'est imposé comme un maillon fort de la formation de Julen Lopetegui. Où il est même l'une des options privilégiées et l'un des joueurs recherchés dans les phases offensives. A juste titre. Il totalise sept buts et deux passes décisives sur les huit derniers matches de la Roja. Il a signé des prestations marquantes sous le maillot de la sélection espagnole, avec un doublé face à l'Italie (3-0), avant son triplé face à l'Argentine (6-1). Il a la confiance totale de son sélectionneur et du groupe. Cela le met lui en totale confiance. Et ça se voit dans ses performances.

Le 4-4-2 à plat du Real lui convient moins…

L'an dernier, Isco avait été le grand gagnant du changement tactique opéré par Zinédine Zidane, avec le passage du 4-3-3 au 4-4-2 losange. Placé en soutien du duo d'attaque, il avait rayonné sur la deuxième moitié de la saison et contribué au titre de champion d'Espagne et au douzième sacre européen de la Maison Blanche. Le Real n'a pas su se montrer aussi performant dans cette configuration cette saison. En partie parce qu'Isco n'a pas affiché le même rendement que l'an dernier, sans démériter pour autant.

Isco et Zinédine ZidaneGetty Images

Zidane a ainsi été amené à envisager d'autres options tactiques pour donner un second souffle à son équipe. Notamment ce 4-4-2 qui a fait tant de mal au PSG sur la fin du match aller (3-1) et au match retour (1-2) en 8e de finale de la Ligue des champions. Avec un milieu axial de moins dans cette configuration, Isco est, cette fois-ci, l'un des grands perdants de ce changement de système qui met plutôt en valeur des joueurs comme Marco Asensio ou Lucas Vazquez. Alors que le 4-3-3 de l'équipe d'Espagne, qui a tendance à se muer en 4-1-4-1, lui convient beaucoup mieux.

… et le style de l'Espagne lui va mieux

Julen Lopetegui fait la part belle aux milieux créatifs. Le sélectionneur espagnol aligne régulièrement quatre joueurs de ce profil devant la sentinelle et derrière l'avant-centre. Isco est ainsi régulièrement amené à évoluer avec des joueurs comme Andres Iniesta, David Silva, Thiago Alcantara ou Koke. Qui, comme lui, apprécient le jeu court et les redoublements de passes dans les petits espaces. Un style qui colle parfaitement aux caractéristiques d'Isco. Et qui lui permet d'avoir une influence majeure sur l'équipe.

Le Real joue différemment. Surtout depuis qu'il évolue plus régulièrement dans ce 4-4-2 à plat. Son style est plus direct et se base encore davantage sur la vitesse et les changements de rythme. Le profil d'Isco s'y prête moins. Le milieu offensif madrilène sait faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Il peut être performant dans une configuration qui met moins ses qualités en avant. Mais il n'est pas sur son meilleur terrain d'expression. Celui que lui offre Lopetegui en équipe d'Espagne peut difficilement lui être plus favorable en revanche. Il appartiendra à Isco de le prouver en Russie.