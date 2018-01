Le Barça annonce un accord pour la prolongation de Gerard Piqué

Entre Gerard Piqué et le Barça, c'est une histoire d'amour qui durera vraisemblablement jusqu'au bout. Le club catalan a annoncé jeudi un accord avec son défenseur pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2022. Le défenseur espagnol aura alors 35 ans et devrait ainsi rester au sein de l'institution blaugrana jusqu'à la fin de sa carrière. Et avec une clause libératoire désormais fixée à 500 millions d'euros, il semble peu probable qu'il quitte la Catalogne dans le cadre d'un transfert.

Piqué ne voudrait certainement pas être transféré de toute façon. Au Barça, il est chez lui. Arrivé au club à l'âge de 10 ans en 1997, il avait passé sept ans à la Masia avant de partir à Manchester United en 2004. Revenu à Barcelone en 2008, au début de l'ère Guardiola, il s'est imposé comme l'un des cadres emblématiques de l'équipe Blaugrana, dont il a porté les couleurs à 421 reprises. Et avec laquelle il a remporté la bagatelle de 25 titres.

