Le Real Madrid battu à domicile par Villarreal (0-1)

L'état d'urgence est décrété au Real Madrid. Le champion d'Espagne a signé une nouvelle contre-performance ce samedi en s'inclinant contre Villarreal (0-1) à domicile. La défense de son titre est donc logiquement encore plus compromise et le club madrilène est susceptible de pointer à dix-neuf (!) points du FC Barcelone, leader en déplacement à la Real Sociedad dimanche soir. Pour les Merengue, l'objectif est désormais d'assurer une place en Ligue des champions à la fin de saison alors que son bourreau du jour, cinquième, est revenu à un petit point...

Les semaines passent et le Real Madrid s'enfonce, déception après déception, dans la crise. Six jours après avoir perdu deux points contre le Celta Vigo (2-2), le double champion d'Europe en a laissé filer trois face à Villarreal. Pourtant, les joueurs de Zinedine Zidane ont livré une prestation plutôt convaincante mais leur manque de réalisme a été criant, à l'image d'un Cristiano Ronaldo maladroit (30e, 31e) ou mis en échec par un Sergio Asenjo inspiré dans son but (23e, 45e). Les Merengue pourront aussi avancer l'argument de l'arbitrage qui n'a pas été en leur faveur.

L'arbitrage va sans doute faire parler

A deux reprises, ils auraient pu bénéficier d'un penalty. D'abord pour une main d'Alvaro Gonzalez, venu contrer une tête de Gareth Bale (35e). Puis pour une faute de Mario Gaspar sur Ronaldo qui a empêché le Portugais de mieux armer sa reprise (45e). Et puisque les vents sont contraires en ce moment du côté de la Maison Blanche, le Real a cédé dans les dernières encablures de la rencontre sur un but entaché d'un hors-jeu. Un contre mené par l'ancien Madrilène Denis Cheryshev et conclu par Pablo Fornals (0-1, 87e) d'un superbe ballon piqué après le face-à-face manqué d'Enes Ünal, pourtant en position illicite.

Zinedine Zidane looks on during Real Madrid's game against VillarrealGetty Images

A un mois des seizièmes de finale de la Ligue Europa, le futur adversaire de Lyon engrange de la confiance en s'offrant un succès de prestige, qui lui permet de faire sentir son souffle sur la nuque du Real Madrid, seulement quatrième de Liga et en grand danger. En fonction des résultats de cette 19e journée, les joueurs de "Zizou" pourraient se retrouver à dix-neuf points du Barça (1er), dix de l'Atlético Madrid (2e), huit de Valence (3e) et voir Séville revenir à égalité de points (32)… Autant de mauvaises nouvelles qui peuvent s'accumuler alors que la double confrontation en Ligue des champions contre le PSG se profile.