Real - Barça : Un Clasico sous pression, comme on les aime

L'enjeu :

Difficile de rêver d'un meilleur bouquet final pour conclure 2017 en Liga ! Un Clasico est toujours un rendez-vous particulier. Celui de ce samedi ne déroge pas à la règle. Il a même une connotation encore un peu plus symbolique. Il est plus politique que jamais avec les élections en Catalogne. Mais s'il dépasse le cadre purement sportif, l'enjeu sur le terrain est également crucial. Le Real Madrid n'ayant pas vraiment le droit à l'erreur.

En cas de victoire sur la pelouse de Santiago-Bernabeu ce samedi, le FC Barcelone prendrait 14 points d'avance sur son rival. Un gouffre qui passerait très mal pour les supporters merengue même si les protégés de Zinedine Zidane ont presque tout raflé en 2017. Invaincu cette saison en championnat, fort de ses deux dernières sorties marquées par six buts sans en encaisser, le Barça sait qu'il possède une occasion en or de faire mal à son adversaire numéro 1.

A l'inverse, un succès merengue relancerait cette Liga 2017-2018 alors que les Catalans dominent leur compétition domestique depuis le coup d'envoi de cet exercice. Mais il ne faut pas vendre trop vite la peau d'un Real qui souhaite confirmer que sa mauvaise passe est derrière lui. On parle quand même de la meilleure formation européenne de ces dernières années qui est parvenue à dérocher huit titres sur dix possibles depuis janvier 2016.

Entre le contexte, la situation du Real au classement, le duel Messi-Ronaldo ou encore le Barça qui veut éviter la passe de trois défaites de rang face au Real, tout est réuni pour offrir un beau d'artifice. Aussi passionnant qu'haletant. Vivement 13h00 pour le match de clubs le plus regardé au monde.

Vidéo - Real-Barça, le match qui réussit à Zidane 01:19

Le joueur à suivre : Thomas Vermaelen

Avec la blessure de Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen est revenu sous le feu des projecteurs. Trop souvent blessé, le défenseur central belge n'a que trop rarement pu postuler pour s'imposer au Barça. Mais il a joué les quatre derniers matches de Liga du Barça, ses quatre premières apparitions de la saison en championnat. Et il a convaincu. Du coup, il devrait débuter pour son premier Clasico. Un test grandeur nature pour l'ancien d'Arsenal.

Les 3 stats à avoir en tête

4. Cristiano Ronaldo a marqué lors de ses quatre dernières sorties avec le Real Madrid. Et il a planté à cinq reprises. En clair, le Portugais est bouillant.

24. S'il marque un peu moins depuis quelques semaines, Lionel Messi est le meilleur buteur de l'histoire des Clasicos. Il a fait trembler les filets à 24 reprises toutes compétitions confondues face au Real.

3. Le Real Madrid reste sur deux victoires face au Barça – lors de la Supercoupe d'Espagne (1-3 au Camp Nou et 2-0 à Santiago-Bernabéu). Le club merengue a l'occasion de signer la passe de trois pour la première fois depuis 38 ans.

Ils ont dit

Cristiano Ronaldo

" J'espère que nous allons battre Barcelone pour que la Liga reste ouverte "

Vidéo - Zidane : "On est mieux à tous les niveaux" 01:25

Lionel Messi

" En gagnant, nous pourrions creuser un écart important. Et il est clair que ce serait beau de finir l'année sur une victoire. "

Vidéo - Messi : "Toujours spécial de jouer face au Real... même s'il n'est pas deuxième" 00:32

Notre avis :

Trois défaites consécutives du Barça lors du Clasico ? Impensable pour Lionel Messi and co. Le leader du championnat ne va pas craquer à Santiago-Bernabéu. Il ne peut pas se le permettre. Et a montré depuis sa claque en SuperCoupe d'Espagne qu’il s’est remis dans le bon sens. La défense est notamment solide. Ce samedi, le Barça ne peut pas perdre. Et ne perdra pas.