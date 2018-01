VIDEO - Grâce à un but somptueux, Suarez dépasse Eto'o dans l'histoire des buteurs du Barça

Luis Suarez a fait parler son talent dimanche face à Levante. Servi dans la surface par Sergi Roberto, l'attaquant uruguayen a signé un superbe enchaînement avec un contrôle suivi d'une demi-volée du pied droit qui a trouvé la lucarne pour inscrire le deuxième but barcelonais dans cette rencontre.

Un but historique pour l'ancien attaquant de Liverpool. Avec cette 132e réalisation sous le maillot blaugrana, Suarez dépasse le Camerounais Samuel Eto'o et devient le 7e meilleur buteur de l'histoire du club catalan. Un classement toujours largement dominé par Lionel Messi, auteur pour sa part du premier but barcelonais dans cette rencontre.