50 triplés : Messi n'a pas fini d'affoler les compteurs

Ce n'était pas forcément le plus beau des trois, mais c'est celui qui lui a permis de rentrer dans l'histoire. Après une volée sublime du pied gauche et un tir du droit qui a trouvé la lucarne, Lionel Messi a secoué les filets d'un petit ballon piqué plein de finesse pour compléter son triplé face au FC Séville (2-4). Un triplé historique pour la Pulga, puisqu'il s'agit de son 50e en carrière, en club et en sélection.

L'attaquant argentin en a réussi 44 avec le FC Barcelone et 6 avec l'équipe d'Argentine. Sur ses 44 hat-tricks avec le Barça, il y en a 32 en Liga, 8 en Ligue des champions, 3 en Coupe du Roi et 1 en Supercoupe d'Espagne. Messi avait réalisé son premier triplé le 10 mars 2007 face au Real Madrid au Camp Nou, dans un Clasico où il avait permis au Barça d'arracher un match nul dans les tous derniers instants de la rencontre (3-3). Il lui aura fallu moins de douze ans pour signer les 49 suivants.

Ronaldo est devant, la concurrence est loin derrière

La Pulga n'est cependant pas seule à avoir atteint cette barre des 50 triplés. Cristiano Ronaldo avait réussi cette performance avant lui. C'était il y a un peu moins d'un an, lors d'une victoire écrasante du Real Madrid dont CR7 portant encore les couleurs à l'époque (6-3). Le Portugais avait d'ailleurs inscrit un quadruplé lors de cette rencontre. Depuis, il s'est offert un nouveau hat-trick avec le Portugal face à l'Espagne durant la phase de poules de la Coupe du monde en Russie (3-3). Ronaldo n'ayant pas encore marqué de triplé avec la Juventus, il compte 51 hat-tricks, soit un de plus que Messi.

Le Portugais et l'Argentin sont seuls au monde dans ce domaine. Parmi les joueurs encore en activités, Luis Suarez totalise 29 triplés en club et en sélection, soit 21 de moins que Messi. Suivent Sergio Agüero (17), Robert Lewandowski (17) et deux pensionnaires de Ligue 1, le Parisien Edinson Cavani (15) et le Monégasque Radamel Falcao (10).