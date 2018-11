Espagne: battu 1-0, Alavés rate l'occasion de prendre la tête de la Liga

Pas de première place pour Alavés ! Le club basque, battu à Leganés vendredi (1-0), a laissé filer l'occasion de s'emparer du fauteuil de leader en Liga, avant le choc de la 13e journée du Championnat d'Espagne samedi entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone.

En embuscade au coup d'envoi pour briguer la première place, le Deportivo Alavés, peu dangereux, s'est logiquement incliné et reste au pied du podium (4e, 23 pts) avant l'affiche Atlético-Barça (20h45) samedi au stade Metropolitano. Le club peut être doublé par l'Espanyol Barcelone, qui reçoit Gérone dimanche (18h30) et le Real Madrid, qui joue à Eibar samedi (13h00).

Un but de Youssef En-Nesyri (42e) a privé Alavés d'une place provisoire de leader qu'il convoitait et qu'il avait déjà occupée en octobre après sa victoire sur le Celta Vigo en ouverture de la 9e journée de Liga. "N'importe qui peut battre n'importe qui", a déclaré récemment le capitaine barcelonais Lionel Messi pour qualifier un Championnat d'Espagne indécis et "plus relevé que jamais". Et le "Lega", 18e avant la rencontre, l'a prouvé en dominant au stade de Butarque un adversaire qui avait pourtant engrangé sept victoires en 12 matches de championnat cette saison.