Ousmane Dembélé a décidé de mettre toutes les chances de son côté. Après une saison 2018-2019 durant laquelle l'ailier du Barça aura fait preuve d'irrégularités sur le terrain et d'une indiscipline en dehors, le joueur de 22 ans, auteur de 14 buts et 9 passes décisives sur 42 matchs joués, a fait son retour à l'entraînement ce lundi selon les informations de la Cadena SER. Or, la reprise du Barça n'a lieu que le 14 juillet prochain. Ce retour anticipé signerait ainsi la volonté de l'international français de s'engager à 100% pour le club catalan la saison prochaine.

Selon le média espagnol, l'ailier du FC Barcelone est donc arrivé seul, ce matin, au centre d'entraînement dans la commune de Sant Joan Despi. Et signe de son dévouement absolu, il aurait même demandé au club de lui dépêcher un entraîneur personnel, dont l'identité n'a pas été révélée, pour les premiers pas de sa reprise.

Joueur "indispensable" selon le président Bartomeu

Une démarche qui intervient après une saison au cours de laquelle la discipline de l'international français aura été sans cesse remise en question, arrivant à de multiples reprises en retard à l'entraînement. Par ailleurs, cette initiative a lieu quelques jours à peine après les déclarations de son président, Josep Maria Bartomeu, radical dans sa volonté de le conserver. "Pour moi Dembélé est un joueur différent et on souhaite qu'il reste ici. Dembélé et Coutinho sont des joueurs indispensables à notre projet. Je continue de penser que Dembélé est meilleur que Neymar, avait-il déclaré vendredi dernier.