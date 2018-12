Imanol Alguacil remplace Asier Garitano à la tête de la Real Sociedad

La Real Sociedad, 15e de la Liga espagnole, a mis fin au contrat de son entraîneur Asier Garitano et a nommé à sa place l'un de ses anciens joueurs Imanol Alguacil, a annoncé le club basque ce mercredi. La Real Sociedad a perdu ses quatre derniers matches de championnat, et ne compte plus que quatre points d'avance sur la zone de relégation.

Garitano, arrivé l'été dernier au club de Saint-Sébastien en provenance de Leganés, quitte le club avec un bilan de 5 victoires, 4 nuls et 8 défaites en 17 matches de Liga. Son remplaçant sera l'ancien joueur Imanol Alguacil, entraîneur de l'équipe réserve de la Real Sociedad, qui avait déjà pris les rênes de l'équipe première pendant les derniers mois de la saison passée.