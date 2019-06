Il faudra s'y habituer. Pour la première fois de son histoire, le Barça évoluera avec un maillot domicile à damier. Un design révolutionnaire qui avait largement fuité ces derniers mois et qui a été officialisé lundi par le club catalan, qui assure que ce damier "puise son inspiration dans la ville de Barcelone, et plus particulièrement dans les blocs caractéristiques du quartier de l'Eixample, célèbre pour héberger de nombreux monuments de Gaudi."

"Les carreaux révolutionnent le design du maillot, qui n'était composé que de bandes blaugrana par le passé, qu'elles soient verticales, horizontables et plus ou moins fines. La campagne (dont le slogan est "Le talent prend différentes formes, ndlr) fait aussi référence à la célèbre citation innovatrice de Antoni Gaudi : 'Si cela n'a jamais été fait auparavant, c'est la meilleure raison de le faire'", assure encore le club champion d'Espagne.