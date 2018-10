Le Real a tant besoin de Bale

Un soulagement. Pour tous les aficionados du Real Madrid, le retour de Gareth Bale ressemble à une bouffée d'air frais dans une atmosphère devenue irrespirable. Le club merengue traverse une période de fortes turbulences. Trois matches sans victoire, ce n'est pas fréquent. Trois matches sans marquer, c'est encore plus rare. La Maison Blanche n'est pas loin de la crise au moment d'aller défier Alavés, l'une des révélations du début de saison en Liga. Sans Isco, sans Marcelo et sans Dani Carvajal. Mais avec Bale. Et il peut changer beaucoup de choses.

Il était écrit que le Gallois aurait un rôle capital au Real après le départ de Cristiano Ronaldo. Bale est désormais l'atout offensif numéro un du club merengue. Il a plutôt bien endossé ce costume jusque-là. Avec quatre buts et trois passes décisives en huit matches, toutes compétitions confondues, l'ancien Spur réalisait un début de saison assez abouti avant une blessure contractée la semaine passée dans le derby face à l'Atlético (0-0). C'est toujours le même constat avec Bale. Quand il joue, il est décisif. Mais ses pépins physiques à répétition en font une arme d'une fiabilité relative.

Avec lui, le Real marque toutes les 44 minutes

Le Real n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur lui. Même si sa disette offensive ne date pas de la blessure du Gallois. Sa présence n'avait pas suffi à permettre au Real de marquer à Séville (3-0) et durant la première mi-temps du derby. Mais Bale n'en était pas moins l'attaquant le plus dangereux de la formation de Julen Lopetegui sur ces trois périodes. Celui qui faisait les plus grandes différences et celui qui adressait le plus de tirs sur le but adverse. La référence d'une attaque madrilène où Karim Benzema vit une période particulièrement délicate quand Marco Asensio brille par son inconstance.

Vidéo - Groupe G - Lopetegui : "J'ai totalement confiance en Benzema" 00:31

Le Français et l'Espagnol pourraient eux aussi bénéficier du retour de Bale. Quand le Gallois est là, toute l'attaque du Real se porte mieux. Les chiffres vont dans ce sens. Sur ses 652 minutes de jeu depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, la Maison Blanche a marqué 15 buts soit un but toutes les 44 minutes. Et sur les 283 minutes durant lesquelles Bale n'était pas sur la pelouse, le Real n'a marqué que deux fois. Soit un but toutes les 141 minutes. La différence de rendement en dit suffisamment long sur l'impact de Bale cette saison.

"C'est un joueur important, on ne peut pas le nier"

Déjà sous pression après avoir signé la pire entame de saison pour un entraîneur du Real sous l'ère Florentino Perez, Lopetegui ne peut que se réjouir de n'avoir eu à se passer de Bale plus d'une semaine. "C'est un joueur important, on ne peut pas le nier, a reconnu le coach merengue vendredi en conférence de presse. Il se sent bien, il a pu s'entraîner normalement. On a détecté à temps une blessure qui aurait pu s'aggraver, c'est pour cela que nous l'avions sorti dès la mi-temps du derby. Il est prêt."

Lopetegui a déjà eu le temps de mesurer à quel point Bale changeait le visage de son équipe. Celui du Real n'avait jamais été aussi moribond qu'en l'absence du Gallois cette saison. Cela n'a fait que renforcer l'importance de l'ancienne star de Tottenham depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Il semblait régulièrement souffrir d'un manque de reconnaissance à Madrid. Désormais, il est attendu comme le messie. Et le Real aura plus que jamais besoin de le voir assumer son statut de leader pour sortir de la crise face à Alavés.