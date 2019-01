Liga - Atlético de Madrid : Combien Antoine Griezmann rapporte-t-il de points à son club ?

1-0 pour l’Atlético Madrid, but d’Antoine Griezmann”. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase à la fin d’un match des Colchoneros cette saison ? Au moins trois. À trois reprises, l’international français a permis à son équipe d’éviter le match nul. Et de remporter neuf points au lieu de trois. Contre le Rayo Vallecano (2e journée), contre le Betis (8e journée) et contre l’Espanyol (17e journée). L’attaquant y est beaucoup dans la deuxième place de son équipe et ses 38 points en championnat.

Indispensable

Malgré un début de saison un peu ronronnant, Antoine Griezmann est de nouveau parvenu à se rendre indispensable pour Diego Simeone. C’est bien simple, les six derniers buts de l’Atlético Madrid, toutes compétitions confondues, ont été marqués par l’international français. Trois d’entre eux l’ont été sur penalty, certes, mais l’international français galérait dans cet exercice il y a encore deux ans.

Antoine Griezmann a marqué neuf buts en championnat depuis le début de la saison. Soit une statistique de 0.47 but/match, mais tous ces buts représentent surtout un tier des buts marqués par l’Atlético Madrid (27 en tout). Indispensable.

Antoine Griezmann transforme son penalty face à l'EspagnolGetty Images

Combien ça fait en points ?

Pour calculer le nombre total de points qu’Antoine Griezmann a rapporté à son équipe, en championnat, nous avons comptabilisé tous les matches où ses buts se sont avérés décisifs. C’est-à-dire, les matches où il évite à son équipe une défaite (en revenant à 1-1 par exemple) et les matches où il permet à son équipe de l’emporter (1-0, ou en revenant à 2-1 par exemple). Les buts qui n’apportent aucune plus-value en terme de points n’ont, de ce fait, pas été pris en compte.

But qui permet de rapporter une victoire

- Atlético - Rayo Vallecano : 1-0

- Real Valladolid - Atlético : 2-3 (il marque le troisième but à la 80e, celui de la victoire)

- Atlético - Espanyol : 1-0

- Atlético - Levante : 1-0

But qui permet d’éviter une défaite :

- FC Séville - Atlético : 1-1 (L’Atlético est mené depuis la 37e, il marque à la 45e)

En tout et pour tout, Antoine Griezmann a donc rapporté 10 points aux Colchoneros, grâce à ses buts, soit presque un tiers des points de l’Atlético Madrid cette saison. N’oublions pas non plus que Griezmann a délivré cinq passes décisives en championnat. On comprend pourquoi Diego Simeone ne cesse de lui renouveler sa confiance : sur 19 matches de championnat, Grizou a été titulaire… 19 fois.

Atletico Madrid's French forward Antoine Griezmann (C) celebrates with teammates after scoring a goal during the Spanish League football match between Sevilla FC and Club Atletico de Madrid at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Seville on January 6, 201Getty Images

Le constat est moins impressionnant mais toujours aussi efficace en Ligue des Champions. Contre Bruges, en match de poule, c’est lui qui permet à l’Atlético de reprendre les devants à la 67e minute. Il inscrit un deuxième but, permettant aux Colchoneros de s’imposer 2-1. Et ça fait deux points de plus pour l’Atlético.

Bref, le nombre de buts marqués par Griezmann n’est pas extraordinaire, comparé à un Lionel Messi (17 buts en 17 matches). Mais l’international français a au moins le mérite d’être, mathématiquement parlant, l’un des joueurs les plus efficace de Liga.