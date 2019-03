Liga : Ben Yedder voit triple, Séville bat la Real Sociedad 5-2

En l'espace de 13 minutes au stade Sanchez-Pizjuan, Wissam Ben Yedder a inscrit son deuxième triplé de la saison et porté à 26 buts son bilan toutes compétitions confondues : petit ballon piqué au-dessus du gardien (48e), tête opportuniste après une tentative de Munir repoussée par la transversale (58e) et but de renard sur un ballon chipé devant le gardien (61e), avant une ovation à sa sortie du terrain (72e).

Les autres buts ont été inscrits par le Sévillan Pablo Sarabia (25e) et le Basque Mikel Oyarzabal, buteur contre son camp (70e) et auteur d'un doublé (28e, 78e sur pénalty). Au classement, Séville est sixième (40 pts) à cinq longueurs derrière l'épatant Getafe (4e, 45 pts), qui rêve de conquérir cette quatrième place, la dernière qualificative pour la C1 la saison prochaine. Alavés (5e, 41 pts), Valence (7e, 39 pts) ou le Betis Séville (8e, 39 pts) restent aussi en lice.